Streit um artgerechte Haltung Weihnachtszirkus kehrt ohne Wildtiere nach Berlin-Westend zurück

Vielerorts in Charlottenburg-Wilmersdorf werben Plakate wieder für den Berliner Weihnachtcircus alias „Circus Voyage“, der vom 21. Dezember bis zum 8. Januar einen Parkplatz des Olympiastadions an der Rominter Allee bespielt.



Doch wie kann das sein? Im November 2019 hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg entschieden, dass der Zirkus seinen Standort in Westend verlassen muss. Daraufhin zog dieser nach Spandau um.

In dem Streit ging es um den Schutz von Wildtieren wie Elefanten, Giraffen, Flusspferde und Löwen. Schon 2018 vertrat der damalige Innen- und heutige Bausenator Andreas Geisel (SPD) die Ansicht, eine artgerechte Haltung solcher Tiere sei in zirkustypischen Verhältnissen generell nicht möglich. Verstöße des Weihnachtscircus‘ gegen das Tierschutzgesetz wurden zwar nicht aktenkundig, doch Geisel wollte ein Zeichen setzen.

Der Parkplatz am Olympiastadion gehört dem Land Berlin und wird von einem Pächter betrieben. Dieser darf die Fläche untervermieten, sofern die Stellplätze nicht für Veranstaltungen im Olympiapark gebraucht werden. Mit dem Verbot des Zirkusstandorts scheiterte die Innenverwaltung anfangs vor Gericht. In einem geänderten Vertrag mit dem Pächter legte sie dann aber fest, dass nur noch die Nutzung als Parkplatz zulässig ist. Damit gewann sie den Rechtsstreit schließlich doch.

In Spandau listete das bezirkliche Veterinäramt später einige Mängel in dem Zirkus auf, der den Vorwürfen widersprach.

Die überraschende Rückkehr nach Westend erklärt die mittlerweile von Senatorin Iris Spranger (SPD) geführte Innenverwaltung mit der „Zusage des Circus Voyage, keine Wildtiere im Programm des Weihnachtscircus einzusetzen“.

Es gebe dort nur noch zwölf Pferde, sechs Ponys, drei Hunde und vier Lamas, sagt Verwaltungssprecherin Sabine Beikler. Eine Tierärztin des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf werde die artgerechte Haltung überprüfen.

Hier die Themen aus dem aktuellen Tagesspiegel-Newsletter für die City West: Kampf gegen Ku’damm-Raser: Am Boulevard steht der erste stationäre Blitzer

Am Boulevard steht der erste stationäre Blitzer Wir berichten aus der BVV: Neue Milieuschutzgebiete und Streit um Kleingärten

Neue Milieuschutzgebiete und Streit um Kleingärten Ausstellung über den Vampirfilm-Klassiker „Nosferatu“ – mit freiem Eintritt für Blutspender

– mit freiem Eintritt für Blutspender Wilmersdorfer Hallenbad kann mit Geld vom Bund saniert werden

kann mit Geld vom Bund saniert werden Die drei Türme sind weg: Vattenfall hat das Heizkraftwerk neben der Stadtautobahn abgerissen

Abgesehen davon fänden während der 19 Tage des Zirkus-Gastspiels „keine Hertha-Spiele oder andere Großveranstaltungen“ im Olympiastadion und -park statt, fügt die Sprecherin hinzu. Beeinträchtigungen seien also nicht zu befürchten.

Zur Startseite