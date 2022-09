Tagesspiegel Plus Streit um Hans Carossa in Berlin-Spandau : Straße soll an Zwangsarbeiterin erinnern

In Berlin-Spandau ist vieles nach nach dem Schriftsteller benannt: Viertel, Schule, Straße. Jetzt gibt es eine neue Idee fürs Straßenschild, welche Frau viel eher geehrt werden sollte.