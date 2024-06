Tagesspiegel Plus Streit um Street-Art in Berlin : Tristes Grau statt bunter Wandkunst am Hostel „Happy Go Lucky“

Zwangsweise ließ das Bezirksamt die farbenfrohen Motive in Charlottenburg entfernen. Nun klagt der Eigentümer des Hostels gegen die Kosten, die ihm dafür in Rechnung gestellt werden.