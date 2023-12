Synagogale Musik Louis-Lewandowski-Festival im Berliner Südosten

Das Louis-Lewandowski-Festival, ein internationales Festival synagogaler Musik, kehrt zurück und feiert das 75-jährige Bestehen Israels. Das Festival, das den Namen des renommierten deutsch-jüdischen Komponisten Louis Lewandowski trägt, wird seine Musik vom 14. bis 17. Dezember in Cottbus und Berlin präsentieren.

Seit seiner ersten Aufführung im Jahr 2011 hat das Festival die Herzen von Musikliebhabern auf der ganzen Welt erobert. Das Synagogal Ensemble Berlin, das weltweit das einzige Ensemble ist, das jeden Freitagabend, Schabbatmorgen sowie an allen jüdischen Feiertagen die Liturgie Louis Lewandowskis spielt, wird erneut die Bühne betreten.

Internationale Chöre unterstützen das Ensemble

Unterstützt wird das Ensemble von internationalen Chören aus Europa, Asien und Afrika, die alle Lewandowskis Stücke in verschiedenen Konzerten in Synagogen, Kirchen und anderen kulturellen Institutionen präsentieren werden.

Höhepunkt ist das Yamma Ensemble

Das Konzert des Yamma Ensembles aus Tel Aviv / Israel in Oberschöneweide ist ein besonderes Highlight des Festivals. Es findet am 16. Dezember in den Reinbeckhallen in Treptow-Köpenick, Oberschöneweide (Reinbeckstraße 8-49, 12459 Berlin) statt. Bezirksbürgermeister Oliver Igel und der Bundestagsabgeordnete Gregor Gysi fungieren erneut als Konzertpaten und unterstützen das Festival. Eintritt 15 Euro, ermäßigt 10 Euro.

