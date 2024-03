Tagestreff für obdachlose Frauen* Unterschlupf e.V. in Berlin-Kreuzberg sucht neue Räume

Seit etwas über einem Jahr bietet „Unterschlupf e.V.“ in der Wrangelstraße in Berlin-Kreuzberg obdachlosen Frauen* tagsüber einen sicheren Anlaufpunkt. Doch nun ist die Einrichtung bedroht: Zum Frühling müssen neue Räumlichkeiten her. Karin Hartmann von Unterschlupf e.V. berichtet von Herausforderungen und Erfolgen.