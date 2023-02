Tanzdemo am Brandenburger Tor Globale Kampagne gegen Gewalt an Frauen

Unter dem Motto „Rise! Resist! Unite!“ wird am 14. Februar zwischen 17:30 und 18:15 Uhr wieder tanzend vor dem Brandenburger Tor demonstriert. Die Aktion ist Teil von „One Billion Rising“, einer globalen Aktionskampagne gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, die jährlich stattfindet und von der US-amerikanischen Schriftstellerin und Feministin Eve Ensler 2013 ins Leben gerufen wurde. Am Valentinstag treffen sich so auch 2023 wieder überall auf der Welt Menschen an öffentlichen Plätzen, um ein Ende der Gewalt einzufordern.

Mit dabei auch dieses Jahr wieder: das Centre Talma aus der Cité Foch. Das Mädchen- und Jungensportzentrum gehört zur GSJ, der Gesellschaft für Sport und Jugendsozialarbeit, und hat sich „One Billion Rising“ von Anfang an angeschlossen. Seither organisiert das Centre Talma die Berliner Dance Demo vor dem Brandenburger Tor. Hier ein Rückblick auf die Tanzaktion 2022.

Es wird mit Tausenden von Menschen vor dem Brandenburger Tor gerechnet, die dann solidarisch im Kampf gegen Gewalt an Mädchen und Frauen gemeinsam tanzen. Um die Aktion zu unterstützen, wird auch Lisa Paus, Bundesministerin für Familien, Senioren, Frauen und Jugend, vor Ort sein. Musikalische Performances gibt es unter anderem von Jocelyn B. Smith, Lucille-Mareen Mayr und Alex von Stella Rockt!.

Das Centre Talma wurde schon mehrfach für sein Engagement geehrt

Für das Centre Talma ist der Beitrag für „One Billion Rising“ die schlüssige Konsequenz seiner Projektarbeit: „Denn aus den langjährigen Erfahrungen in der Gruppenarbeit im Tanz und in der Kooperation mit Schulen, Sportvereinen und anderen Organisationen wissen die Macher und Macherinnen: Es sind insbesondere Mädchen und Frauen, die Opfer von Diffamierung, Belästigung, Bedrängung und Nötigung werden“, heißt es von der Kinder- und Jugendfreizeitstätte. Das Engagement des Centre Talma wurde 2017 mit dem 1. Platz des Hatun Sürücü Preises, dem Preis „Aktiv für Demokratie und Toleranz“ und dem Sonderpreis „Hauptstadtpreis für Integration und Toleranz“ geehrt.

Kommen und mitmachen kann am 14. Februar jede und jeder. Wer die Choreografie einlernen möchte, die gemeinsam getanzt wird, kann sich hier ein Lehrvideo dazu ansehen. Informationen, Aktionen und Musik gibt es am 14. Februar bereits ab 16:30 Uhr vor dem Brandenburger Tor.

