Tierisch guter Einsatz Die Erfolgsgeschichte der Freunde der Hauptstadtzoos 

Klimaschutz und Artenschutz, davon ist Thomas Ziolko überzeugt, sind untrennbar verbunden. Die Brandrodungen der Regenwälder heizt die Erde auf und vernichtet gleichzeitig Lebensraum seltener Tierarten. Umso wichtiger sei es, sich für den Artenschutz zu engagieren, sagt der Vorsitzende des Fördervereins von Tierpark und Zoo. Deswegen engagierten sich Mitglieder für acht bedrohte Arten – darunter sind der Rote Varis, Brillenbären, Rote Pandas oder Savannen-Elefanten. Für jedes Tier gibt es im Zoo und im Tierpark einen Aktionstag.

Es hat lange gedauert, bis die beiden Berliner Zoos zusammengekommen sind. Bis zum Mauerfall waren der weitläufige Tierpark in Friedrichsfelde und der Zoo direkt hinter der Gedächtniskirche besonders geförderte Institutionen in den getrennten Stadthälften. Besondere Attraktionen wie 1980 der erste Panda für den West-Berliner Zoo waren durchaus politisch aufgeladene Themen. Auch nach der Vereinigung der Stadthälften waren sich die Fans der beiden Zoos lange fremd. Dazu trug noch bei, das bei dem ernsthaft diskutierten Plan, den Tierpark zu schließen, auch eine gewisse Siegermentalität mitschwang.

Erst seit zehn Jahren gibt es nun einen gemeinsamen Förderverein der Freunde der Berliner Hauptstadtzoos. Der Erfolg ist enorm. Seitdem hat sich die Mitgliederzahl versechsfacht - auf jetzt über 6200, kann Thomas Ziolko berichten, der seit 2004 der Vorsitzende ist. Der enorme Zuwachs ist ein „gemeinsamer Erfolg“ aller Engagierten, sagt Ziolko. Zurücklehnen ist aber nicht angesagt – er wolle 10.000 Mitglieder, sagt der Vereinsvorsitzende.

Die Mitglieder kommen aus allen Bezirken Berlins

Zur positiven öffentlichen Wahrnehmung der beiden Zoos hat sicher auch beigetragen, dass statt des in der Öffentlichkeit oft schroffen und sich mehr als Biologe denn als Chef einer Publikums-Institution verstehenden früheren Direktors Bernhard Blaszkiewitz seit 2014 der innovativere und der Stadt zugewandtere Direktor Andreas Knieriem die Geschäfte führt.

Heute kommen die Mitgliedschaften aus allen Bezirken der Stadt, sagt Ziolko. Auch wenn die große Mehrheit der Mitglieder sich als ideelle Förderer verstehen, die Bauprojekte wie die Brillenbär-Anlage oder etwa Kinderpatenschaften für kostenlose Besuche finanziell unterstützen, so hat sich doch zugleich die Zahl der aktiv ehrenamtlich Engagierten auf 350 vervielfacht.

Dazu beigetragen hat das Bemühen des Fördervereins, möglichst niedrigschwellige Angebote zu machen, um allen Mitgliedern eine Beteiligung zu ermöglichen. Natürlich gibt es immer noch Unterschiede in der spezifischen Atmosphäre und Ausrichtung der beiden Zoos. So sind von den jährlich über vier Millionen Besucher:innen beim Zoo und Aquarium in Charlottenburg rund 70 Prozent Tourist:innen, in den Tierpark gehen dagegen überwiegend Berliner:innen. Angebote für ehrenamtliche Einsätze gibt es viele – auf der Homepage des Fördervereins findet sich ein regelrechter Katalog der Stellenbeschreibungen.

Wer Lust hat, kann Kindern etwa Tiergeschichten vorlesen. Zudem sind Konzerte zu betreuen oder Führungen durch das Schloss Friedrichsfelde zu besetzen. Mittun kann man auch an den Infoständen zum Artenschutz. Ganz viel Einsatzmöglichkeiten bietet sich den Besucher-Scouts. Die sind jeden Tag im Einsatz im Streichelzoo, im begehbaren Varis-Wald oder bei der täglichen Flugshows von Falken, Geiern und Adlern. Außerdem helfen sie den Gästen bei der Orientierung und passen auch auf, dass die Tiere nicht gefüttert werden. Gesucht werden auch Dozent:innen für die Schüler- und Erwachsenen-Akademie, um Wissen über Wildtiere zu vermitteln.

Die Engagierten bekommen Dienstausweise und Zoo-Jahreskarten

Auf Ehrenamts-Konferenzen, erzählt Thomas Ziolko, der in der Nähe des Tierparks wohnt, werden immer neue Ideen entwickelt. Wichtig ist für ihn, dass sich alle Ehrenamtlichen einbringen können – und auch die Kompetenzen der Älteren genutzt werden. Wer sich ehrenamtlich engagiert, erhält einen Dienstausweis und eine Jahreskarte für beide Zoos und ist bei den Einsätzen auch Haftpflicht- und Unfall-versichert. Es gibt in allen Projekten zudem eine Einarbeitung und fachliche Betreuung. Hinzu kommen regelmäßige Teamsitzungen, damit jede:r mitgestalten und neue Ideen entwickeln kann. Neue Projekte des Fördervereins werden mit Direktor Knieriem abgestimmt.

Interesse an einem bürgerschaftlichen Engagement? Alle Infos finden Sie auf der Webseite www.freunde-hauptstadtzoos.de.

Der Förderverein hat seinen Sitz im Eingangsgebäude zum Tierpark; einst war hier die Küche des Schlosses Friedrichsfelde untergebracht. Der Bürobetrieb wird vom Sekretariat bis zur Buchhaltung ehrenamtlich gemacht – Thomas Ziolko ist der einzige hauptamtliche Mitarbeiter des Fördervereins.

Mit den Spenden des Fördervereins wird 2022 der Umbau der Zooanlage für die Wasserbüffel finanziert. © dpa

Erfolgreich hat sich auch die 2010 gegründete Stiftung entwickelt. Aus den anfänglich 50.000 Euro ist heute ein Stiftungsvermögen von 1,8 Millionen Euro gewachsen. Sehr viel Geld stammt aus Vermächtnissen und Nachlässen; für Ziolko ist das ein Ergebnis einer jahrelangen Begleitung und vertrauensvoller Beratung von Spender:innen. Der Umbau des Tropenhauses konnte deswegen mit 830.000 Euro unterstützt werden. Auch in diesem Jahr gibt der Förderverein 250.000 Euro; davon wird etwa der Umbau der Wasserbüffel-Anlage im Zoo finanziert.

Noch attraktiver sind in diesem Jahr der Zoo durch sein neues Raubtierhaus und der Tierpark durch die neugestaltete Himalaya-Gebirgslandschaft und dessen Tierwelt geworden. Trotz des Einsatzes für eine artgerechte Haltung gäbe es natürlich auch Kritik an „Tiergefängnissen“. Ziolko verweist dann darauf, dass derzeit im Tierpark die größte und modernste Elefanten-Anlage Europas entsteht, wo auch der bedrohte Savannen-Elefant leben soll. Angesichts der Lebensraum-Zerstörung von Wildtieren komme den Zoos immer häufiger die Rolle eines Refugiums für bedrohte Arten zu.

Doch der Förderverein blickt auch in anderer Hinsicht über den Zaun von Tierpark und Zoo hinaus. So haben die Mitglieder des Fördervereins für ukrainische Zoos über 76.000 Euro gesammelt und zugleich weitere 26.000 Euro Zoos in Polen und der Tschechien zur Verfügung gestellt, in die Tiere evakuiert wurden.

