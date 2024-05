Tobias, Benjamin, Leon, Katja, Kerstin und Sarah Auf dem Tier-Campus der FU Berlin wachsen sechs Turmfalken-Küken heran

Sie sehen flauschig, klein, schläfrig, hungrig und weiß gefiedert aus: Sechs kleine Turmfalken sind auf dem Düppeler Campus der Veterinärmediziner der Freien Universität Berlin (FU) geschlüpft und werden von ihren Eltern betüttelt und gefüttert. Alles, was in der Kinderstube passiert, kann die Öffentlichkeit mitverfolgen: Das Geschehen im Nistkasten wird per Livestream übertragen. Die Adresse lautet: horst.vetmed.fu-berlin.de.