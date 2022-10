„Toxische Denkmäler“ in Berlin Spandauer Zitadelle stellt „Hitlers Bronzepferde“ aus

„Hitlers Bronzepferde“ sind im Anmarsch auf Berlin: Noch diesen Monat werden die Pferdeskulpturen in die Zitadelle von Spandau verfrachtet – allerdings blickdicht verpackt. Darüber hat jetzt der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtete, dessen aktuelle Ausgabe Sie lesen können unter tagesspiegel.de/bezirke.

Josef Thorak war einer der bevorzugten Künstler Adolf Hitlers und hatte den Auftrag für die Pferde als Gartenschmuck der Neuen Reichskanzlei bekommen. Nach dem Krieg wurden die Skulpturen abtransportiert, landeten in einer Sowjetkaserne, wurden zu DDR-Wendezeiten verhökert und 2015 wieder entdeckt. Jetzt also Spandau.

Die „Schreitenden Pferde“ werden getrennt aufgestellt, um ihnen die Wucht zu nehmen. Und der genaue Transport-Termin wird vorher auch nicht verraten.

Und Abmarsch! Die Pferde, 2015 im Südwesten Deutschlands fotografiert. © picture alliance / dpa

Die Pferde wiegen mehr als eine Tonne und sind drei Meter hoch, erzählte Museumschefin Urte Evert schon vor einem Jahr im Tagesspiegel und versicherte: „Das Denkmal wird nicht glorifiziert“.

Die Pferde kommen an zwei unterschiedliche Orte

„Eines der Pferde wird in die Ausstellung „Enthüllt. Berlin und seine Denkmäler“ eingegliedert, das zweite Pferd wird in die Bastion Königin verbracht, in der ein Schaudepot mit weiteren streitbaren Objekten der Erinnerungskultur eingerichtet wird.“

Streitbar? Ja, genau deshalb ist die Zitadelle so spannend. Kulturstadtrat Frank Bewig, CDU, sagt: „Seit der Eröffnung der Ausstellung ‚Enthüllt‘ entwickelt sich auf der Zitadelle Spandau nachhaltig ein Zentrum für wissenschaftliche und museumspädagogische Auseinandersetzung mit ‚toxischen‘ Denkmälern, das internationale Aufmerksamkeit bekommt.“

Apropos Bastion Königin: Ich habe am Wochenende bei meinem Sonntagsspaziergang zu Hertha erstmals diesen Schriftzug bemerkt – kannten Sie ihn?

