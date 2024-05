Traditionsbuchladen in Berlin-Mahlsdorf Früher Kundin, jetzt Inhaberin

Spiegel-Bestseller sind Laura Stark egal. Sie bestellt Bücher lieber nach ihrem eigenen Geschmack, auf Empfehlungen oder nach Kundenwünschen. Und die kennt die 35-Jährige nach eineinhalb Jahren schon ganz gut. „Die Mahlsdorfer lesen gerne deutsche Autoren – Krimis, Romane, aber auch jede Menge zur DDR-Vergangenheit“, sagt sie und lächelt.

Es ist so ein zufriedener Ausdruck in ihrem Gesicht. So eine Gelassenheit und Freude, weil sie seit Anfang 2023 genau das macht, was sie besonders gut kann: „Ich lese wahnsinnig viel und ich rede gerne darüber“, erklärt die Inhaberin der „Buchhandlung Stark“. Sie mag es, auf Menschen zuzugehen und sich über Bücher auszutauschen. Dass das inzwischen einen großen Teil ihrer Arbeit ausmacht, hat sie noch keinen einzigen Tag bereut.

Wie das oft im Leben ist, verdankt sie das einem glücklichen Zufall. Sie wohnt seit 14 Jahren mit ihrem Mann in Mahlsdorf, hat zwei Kinder und besuchte „schon immer gerne“ die traditionelle Mahlsdorfer Buchhandlung in der Fritz-Reuter-Straße. Als Kundin mochte sie die interessanten Gespräche mit Ingrid Petras, die mehr als 50 Jahre diese Mahlsdorfer Institution führte. Als die ihr erzählte, dass sie den Laden aufgibt, wusste Laura Stark schnell, dass sie das Geschäft übernehmen möchte.

„Mir war natürlich klar, die Buchbranche hat es nicht leicht, aber diese Herausforderung reizt mich auch irgendwie“, erzählt die junge Frau, die zuvor viele Jahre im Praxismanagement im medizinischen Bereich arbeitete. Bereits 14 Tage nachdem „der alte Laden“ schloss, öffnete sie ihr eigenes, umgestaltetes Geschäft. Gemeinsam mit ihrem Mann hatte sie beispielsweise den Fußboden neu gemacht, das Büro gestrichen, Schaufenster dekoriert und Regale und Verkaufstisch bestückt.

„Ich wurde sehr herzlich von den Kunden aufgenommen“, berichtet die Mahlsdorferin. Mittlerweile kennt sie die meisten mit Namen und deren Lesegeschmack. Genau das lieben die Leute an dem kleinen Laden unweit vom S-Bahnhof Mahlsdorf.„Natürlich könnte ich Zuhause am Computer die Lektüre bestellen, aber ich schätze den persönlichen Kontakt zu Frau Stark“, sagt ein Herr mittleren Alters. Wie andere auch, ordert er hin und wieder Ware bei der Chefin, lässt direkt ins Geschäft liefern und holt die Bücher ab. Dabei tauscht er sich gerne mit ihr über „zuletzt gelesenes“ aus.

Mangas, andere Comics, ebenso Kinder- und Jugendliteratur gehören zum Angebot

Von solchen Begegnungen lebt diese Buchhandlung. Von diesem Miteinander, vom gemeinsamen Interesse an Lesestoff, aber auch von der unaufdringlichen Art der Inhaberin. Amüsiert berichtet sie von Grundschülern, die manchmal hereinkommen, sich ein Buch aus dem Regal nehmen und es anschauen: Darin blättern und einfach ein bisschen Ruhe und Gemütlichkeit genießen.

Laura Stark setzt Traditionelles fort, hat aber auch viele neue Ideen. So gehören nach wie vor unter anderem Mangas, andere Comics, ebenso Kinder- und Jugendliteratur zum Angebot. Insgesamt will sie das Sortiment weiter ausbauen und träumt davon, einen Buchclub zu gründen. Auch die Kooperation zu Schulen möchte sie erweitern und beispielsweise zu besonderen Lesungen einladen. „Mehrere Mahlsdorfer haben angeboten, in der Buchhandlung für Kitagruppen zu lesen“, sagt sie.

Aber das wird nicht von heute auf morgen passieren. Denn noch befindet sie sich in der Anfangsphase und hat viel zu tun, was man eigentlich nicht sieht. Auch am sogenannte „Ruhetag“ jeden Montag, legt sie nicht die Füße hoch, sondern arbeitet von Zuhause aus. Manchmal nimmt sie ihre Kinder mit ins Geschäft. Die lieben genau wie sie diese Atmosphäre zwischen den vielen Büchern und den besonderen Geruch von bedrucktem Papier.