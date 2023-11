Treffpunkt für Berliner und Touristen Wo die goldene Uhr am Bahnhof Zoo geblieben ist

Die goldene alte Uhr des Bahnhofs Zoologischer Garten ist vorläufig nicht mehr zu sehen. Für eine neue Vergoldung des Ziffernblatts und der Zeiger befinde sie sich in einer Werkstatt, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Nachfrage. Später solle die Uhr an ihre vorherige Stelle draußen am Hardenbergplatz / Ecke Hardenbergstraße zurückkehren. Einen Termin dafür könne man allerdings noch nicht nennen.