Tagesspiegel Plus Trotz erneutem Einspruch des BUND : Berliner Bezirk will Eschenallee in Prenzlauer Berg ab Freitag fällen

Die Bäume am Volkspark Friedrichshain soll einem Geh- und Radweg weichen. Pankows Bezirksamt weist Kritik an Unregelmäßigkeiten zurück und will nun zur Tat schreiten.