TV-Geschenk in der Vorweihnachtszeit Berliner Südwesten startet mit dem Livestream aus dem Lokalparlament

Was lange währt, wird endlich erprobt: Bezirksbürgermeisterin Maren Schellenberg (Grüne) kündigt an, dass die Sitzung der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am 13. Dezember erstmalig per Livestream übertragen werden wird. „Zur BVV-Sitzung wird ein erster Testlauf des Livestreams stattfinden“, sagte die Bürgermeisterin auf Nachfrage des Tagesspiegels.

Nachdem die grün-rot-gelbe Zählgemeinschaft Ende 2021 ihre Arbeit aufgenommen hatte, standen die Livebilder aus dem Lokalparlament ganz oben auf der politischen Agenda der neuen Bezirkskoalition. Doch die Ampel brauchte zwei weitere Jahre, um das Prozedere mit den anderen Fraktionen zu klären und die Ausschreibung für die Übertragung zu starten.

Bei der Ausschreibung, bis Ende September konnten sich Fachfirmen um den TV-Auftrag bewerben, hätten sich vier Anbieter beteiligt, so die Bürgermeisterin. Der Zuschlag ging an „einen professionellen Provider für Streamingdienste“, der „bereits mit anderen Bezirken zusammengearbeitet hat“. Wie teuer die Dienste der Firma sein werden, teilte sie dem Tagesspiegel nicht mit. Nur so viel: „Die veranschlagten Mittel sind im Haushalt gedeckt.“ Im Haushaltskapitel für die Bezirksverordnetenversammlung sind für die Bildübertragung aus dem Rathaus in den Jahren 2024 und 2025 jeweils 15.000 Euro vorgesehen.

Nur Spandau ist langsamer

Sollten am 13. Dezember tatsächlich Bilder aus dem Bürgersaal des Rathauses Zehlendorf auf den Bildschirmen zu sehen sein, gibt es nur einen Bezirk, der noch langsamer das Parlamentsfernsehen für transparentes politisches Handeln im Lokalen vorantreibt: Es ist Spandau, aber auch da ist die schwarz-grüne Zählgemeinschaft auf dem Weg.

In Steglitz-Zehlendorf wird schon über ein Jahrzehnt um die Bilder vom Lokalparlament gerungen. Im September 2010 hatte die SPD-Fraktion ein erstes Mal versucht, parlamentarische Livebilder zu den Bürgerinnen und Bürgern zu bringen – ohne einschaltbares Ergebnis. In der neuen Ausgabe ihres Fraktionsnewsletters freuen sich die Sozialdemokraten entsprechend: „Am 13. Dezember beginnt auch in unserem Bezirk das Zeitalter des Live-Streamings“ und „Die BVV geht ins Netz“, schreiben die Fraktionsvorsitzenden Carolyn Macmillan und Norbert Buchta.

Die Einladung zur Sitzung ist bereits im Sitzungskalender der BVV veröffentlicht; was noch fehlt, ist der Link für die Übertragung. Auf Nachfrage des Tagesspiegels erklärte der Vorsteher der BVV, René Rögner-Francke (CDU), am gestrigen Donnerstagnachmittag am Telefon, dass man noch in den Vorbereitungen für den Probebetrieb stecke. Der Link werde nachgereicht.