U9 nach Lankwitz, Stammbahn, keine Tram? Was im schwarz-roten Koalitionsvertrag über den Berliner Südwesten steht

Über die Anfang April vorgestellte Regierungsgrundlage eines wahrscheinlich kommenden CDU-SPD-Senats wurde bereits viel geschrieben. Doch was steht in dem 135-seitigen Koalitionsvertrag eigentlich über den Berliner Südwesten? Was haben die beiden Parteien bis 2026 im Bezirk vor? Hier der Kurzüberblick: