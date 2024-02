Über die Revolte der Jugend Schauspieler Samuel Finzi liest in Sophienkirche aus Debütroman

Es ist zwar noch etwas hin, aber da für das volle Programm eine Reservierung notwendig ist, schon jetzt der Hinweis auf eine spannende Veranstaltung in der Sophienkirche mit anschließendem „Get-together“ in der Galerie & Bar Tor218 Artlab: Am Donnerstag, 14. März, liest der Schauspieler und Autor Samuel Finzi aus seinem Debütroman „Samuels Buch“, das im Ullstein Verlag erschienen ist

Der Roman spielt in Bulgarien in den 1970er-Jahren: Mitten im Sozialismus führen die Finzis das Leben der Bohème: Da ist der elegante Großvater, der seine Hüte noch aus den Zeiten des Zaren retten konnte. Die zähe Großmutter Mathilda, die die stalinistische Psychiatrie samt Elektroschocks und Eiswasser überlebte. Samuel Finzi erzählt vom Paradies der Kindheit und der Revolte der Jugend, verwebt Vergangenes und Gegenwärtiges.

Zur Lesung spielt Rudolf Döbler auf der Flöte „Les Chants de Nectaire“ von Charles Koechlin. Los geht es um 20 Uhr in der Sophienkirche. Karten gibt es für 15 Euro im Vorverkauf in der Tucholsky Buchhandlung oder für 20 Euro an der Abendkasse. Reservierung für das anschließende „Get-together“ in der Galerie & Bar Tor218 Artlab sind per Mail an tor218artlab@gmail.com möglich.

