Tagesspiegel Plus Umbaustart für Berlins Elektrobusse : BVG will Millionen in den großen Omnibushof stecken

Die BVG plant Großinvestitionen für die E-Bus-Werkstatt an der Heerstraße in Berlin-Spandau. Auch ein Neubau für die extra-langen Busse entsteht. Hier erste Details und Skizzen.