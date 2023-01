Umwandlung der Gleimstraße in Fahrradstraße Berlin-Pankow soll Berlin-Mitte helfen

Die Gleimstraße soll nach jahrelanger Verzögerung zur Fahrradstraße werden – dieses Vorhaben soll Pankow gemeinsam mit dem Nachbarbezirk Mitte in Angriff nehmen. Das hat der Pankower Mobilitätsausschuss gefordert. Dem Votum dürfte die Bezirksverordnetenversammlung (BVV) am kommenden Mittwoch folgen.

Die Gleimstraße in Prenzlauer Berg soll mit der benachbarten Stargarder Straße einen Fahrradstraßenzug bilden. Dazu muss sie aus dem sogenannten übergeordneten Straßennetz entlassen werden. Doch das ist nicht so einfach: Die Senatsverkehrsverwaltung hat unlängst klargestellt, „dass es für einen erfolgreichen Antrag erforderlich sei, mit dem Bezirk Mitte einen gemeinsamen Entlassungsantrag bei der Senatsverwaltung einzureichen“, so Bezirksstadträtin Rona Tietje (SPD).

Die Gleimstraße ist eine wichtige Verbindung zum Nachbarbezirk

Die Gleimstraße inklusive des Gleimtunnels ist eine wichtige Verbindung zum Nachbarbezirk. Dieser müsste zudem formell bestätigen, dass er keine Einwände gegen die Herausnahme des Straßenabschnitts aus dem übergeordneten Straßennetz hat. Das Bezirksamt Mitte habe zwar inzwischen mitgeteilt, dass man das Vorhaben grundsätzlich unterstütze, berichtete Tietje. Allerdings würden für den notwendigen Antrag die erforderlichen Kapazitäten im Amt fehlen. Pankows Stadträtin befürchtet nun, dass die ganze Angelegenheit noch Jahre dauern könnte.

Das wollen die Bezirksverordneten nun verhindern. Der BVV-Mobilitätsausschuss sprach sich auf Antrag von SPD und Linkspartei dafür aus, „gemeinsam mit dem Bezirksamt Mitte einen Antrag auf Entlassung aus dem Hauptstraßennetz für die Gleimstraße zu erstellen“ und diesen „unverzüglich“ bei der Senatsverwaltung einzureichen, „damit die Gleimstraße so schnell wie möglich in eine Fahrradstraße umgewandelt wird“.

Die Stargarder Straße soll künftig mit der Gleimstraße einen Fahrradstraßenzug bilden. © Christian Hönicke

„Im Interesse eines Ausbaus der Gesamtberliner Fahrradinfrastruktur sollten beide Bezirke nach Lösungen suchen, um hier unkompliziert voranzukommen“, heißt es zur Begründung. Die von der BVV favorisierte Lösung ist eine „Verwaltungsvereinbarung“ mit dem Bezirk Mitte.

Dabei soll Pankow auch die Vorleistungen und Planungen für die rund 300 Meter der Gleimstraße zwischen Gleimtunnel und Brunnenstraße auf Mittes Gebiet übernehmen. Außerdem soll Pankow prüfen, mit welchen „baulichen Maßnahmen“ die Durchfahrt des Gleimtunnels mit Autos „auf ein Minimum beschränkt werden kann“.

