Unerfüllte Badewannen-Liebe in Berlin Warum ein Fundstück auf dem BSR-Hof keinen neuen Besitzer fand

Das Objekt der Begierde war etwa zwei Meter lang, hatte vier Füße und sein Antlitz zeigte Zeichen der Benutz- und Bewässerung: Als Tagespiegel-Leser Lars Halter an einem Freitag etwas Altpapier und einen alten Wasserhahn zum BSR-Recyclinghof am Hegauer Weg in Zehlendorf brachte, fiel ihm das Prachtstück vor dem Altmetall-Container sofort auf. Nach so einer Badewanne suchte er schon länger. „Ich wollte diese Wanne gerne mitnehmen, von meinem Sohn bemalen lassen und im Garten als Blickfang bepflanzen“, so der Leser.