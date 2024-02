Unglaubliche Berliner Geschichte Die Knesebeckbrücke über den Teltowkanal war einmal eine Stahlhochbrücke in Schöneberg

Leser Gunter Wieden hat ein Gespür für spannende Stadt-Geschichte: Er behauptete, die heutige Knesebeckbrücke am Ende des Teltower Damms über den Teltowkanal sei – wenigstens in ihren größten Teilen – in ihrem früheren Brückenleben einmal eine Stahlhochbrücke im Verlauf der Dominicusstraße in Schöneberg gewesen. Sie habe die Hauptstraße überquert. Unglaublich – doch ein Blick in das Tagesspiegel-Archiv gibt dem Leser recht.