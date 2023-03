Tagesspiegel Plus Unnötiger Lok-Lärm am Bahnhof Berlin-Wannsee : Ab 4 Uhr ist für Anwohner an Schlaf nicht mehr zu denken

Seit 17 Jahren wohnt Thomas D. direkt am Bahnhof – doch erst, seitdem der RB37 auf Gleis 8 auf den nächsten Einsatz wartet, kann er nicht mehr schlafen. Dabei wäre eine Lösung einfach.