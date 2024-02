„Unterschriften-Battle“ am Berliner Kranoldplatz CDU will mit Einwohnerantrag den Platzumbau verhindern

Der „Unterschriften-Battle“ am Kranoldplatz geht in die nächste Runde. Nach einem Einwohnerantrag des Bündnisses für einen lebendigen Kranoldplatz, in dem der Umbau gefordert wird, wurde jetzt ein zweiter Bürgerantrag im Rathaus Zehlendorf abgegeben – gegen einen Umbau. Vergangene Woche überreichten Mitglieder des CDU-Ortsverbands Lilienthal, er umfasst die Ortsteile Lichterfelde-Süd und -Ost, den Antrag „Kranoldmarkt erhalten“ an René Rögner-Francke (CDU), den Vorsteher der Bezirksverordnetenversammlung (BVV).

„Weit mehr als die benötigten 1000 Unterschriften waren innerhalb weniger Wochen zusammengekommen“, sagt Claudia Hamboch von der CDU Lilienthal. „Der Einwohnerantrag will den Kranoldplatz als lebendigen Treffpunkt und Markt von Lichterfelde-Ost erhalten“, heißt es in einer Pressemitteilung. Ein Umbau des Platzes wird von der CDU vehement abgelehnt: „Bauliche Veränderungen würden die vielfältigen Nutzungen und die Tradition des Marktplatzes zerstören.“ Die Initiatoren betonen, dass „die große Mehrheit der Markthändlerinnen und -händler“ den Antrag unterstützten.

Das BVV-Büro muss nun die Gültigkeit der Unterschriften durch das Bezirksamt überprüfen lassen. Ist das Quorum von 1000 gültigen Unterschriften erreicht, wird der Antrag in das Bezirksparlament eingebracht. Dann muss sich die BVV binnen zweier Monate mit dem Antrag beschäftigen.

