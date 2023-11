„Unterschriften-Battle“ auf dem Berliner Kranoldplatz Bündnis fordert Einrichtung eines Runden Tisches

Erst vor wenigen Wochen hat sich das „Bündnis für einen lebendigen Kranoldplatz“ gegründet: Sechs Initiativen – von der Vereinigung der Gewerbetreibenden über Bürgerinitiativen bis zum Verkehrsausschuss der Grundschule unter den Kastanien – werben dafür, den Platz attraktiver zu gestalten. Doch jetzt kommt es zum Showdown mit dem CDU-Ortsverband. Statt gegeneinander zu arbeiten, will das Bündnis reden: In einem offenen Brief fordert es das politische Bezirksamt und die Fraktionen in der Bezirksverordnetenversammlung auf, einen Runden Tisch „Kranoldplatz und Umgebung“ zu begründen.

Der Hintergrund: Der CDU-Ortsverband Lilienthal mit seiner Vorsitzenden Cornelia Seibeld, sie ist auch Präsidentin des Abgeordnetenhauses, sammelt Unterschriften für einen Einwohnerantrag. Der Antrag spricht sich gegen Baumaßnahmen auf dem Kranoldplatz aus, die den Wochenmarkt „in seinem Umfang, seinem Angebot und seiner Zugänglichkeit zeitweise oder dauerhaft beeinträchtigen, beschränken oder behindern“. De facto würde der Antrag den Umbau des Platzes verhindern.

Das Bündnis für einen lebendigen Kranoldplatz wirbt auf der anderen Seite für eine „klimafreundliche, umweltverträgliche und nachhaltige Umgestaltung des Kranoldplatzes“. Auch das Bündnis will einen Antrag in das Lokalparlament einbringen und wirbt um Unterstützung in der Bevölkerung.

Doch vom nun entbrannten „Unterschriften-Battle“ am Kranoldplatz hält das Bündnis nichts. Deshalb die Idee zum Runden Tisch. So solle dafür gesorgt werden, „dass alle Beteiligten und Verantwortlichen miteinander ins Gespräch kommen, anstatt sich auf dem und am Kranoldplatz mit Einwohneranträgen gegenseitig Konkurrenz zu machen“. Besser wäre es, wenn gemeinsam eine langfristig tragfähige Perspektive zur Weiterentwicklung des Kranoldplatzes und seiner Umgebung entwickeln werden würde.

„Wir brauchen eine staatliche Journalismusförderung“: An der FU wurde über aktuelle Herausforderungen für den Journalismus diskutiert

An der FU wurde über aktuelle Herausforderungen für den Journalismus diskutiert

24 Nachbarinnen und ein Nachbar basteln sich zusammen einen Adventskalender: „Ich freue mich darüber wie ein kleines Kind", sagt Co-Organisatorin Claudia Baréz

In der Finanz-Klemme: Bezirksamt sieht Haushaltssperre für 2024 kommen

Klatschen, Essen, auf die Schulter klopfen: Die schönste Ausschusssitzung des Jahres

„Ich möchte Ihnen sagen, dass wir in Deutschland mehr Inklusion brauchen", sagt Lea vom Werkstattrat der Lebenswerkgemeinschaft

Alt-Schönow: Der Zebrastreifen über den Teltower Damm kommt

Es geht wieder los: Weihnachtsmärkte im Südwesten

Zum ersten Mal eine Frau an der Spitze: Christa Olearius wird neue Superintendenten in Steglitz

Möbel- und Bücherrücken: Die Gottfried-Benn-Bibliothek könnte im Dezember wieder öffnen

Fünf-Minuten-Takt: Mehr S-Bahnen für die S1, längere Züge auf der S2

Stationen-Theater: Eine besondere „Weihnachtsgeschichte“ in Wannsee

Krokodile auf Weihnachtstournee: Das Crocodile Princess Jazz Orchestra kommt nach Zehlendorf

Kochen auf der Domäne Dahlem: Jetzt geht es um Sauerkraut und Kimchi

Wie Schule sein soll: „In Zukunft zählt Charakter"

Beeindruckende Leistungen aus dem Bezirk: Ehrung für Spitzensportlerinnen und -sportler

November: Ehrengräber besuchen auf dem Friedhof

