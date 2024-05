„Vergiss Hollywood – zeig’s den Nachbarn!“ Der Berliner Südwesten hat jetzt ein eigenes Filmfestival

Was haben Los Angeles und Lankwitz gemeinsam? Zum einen die Abkürzung – LA. Noch wichtiger: Beide sind jetzt Filmhotspots! Was Hollywood für das eine LA ist, ist das Thalia-Kino an der Kaiser-Wilhelm-Straße für das andere. Denn Anfang Juni findet dort zum ersten Mal das Filmfestival „LA46“ statt, die 46 war einmal die Lankwitzer Postleitzahl. Unter dem Motto „Vergiss Hollywood – zeig’s den Nachbarn!“ laden das Thalia und das Nachrichten-Portal „Kiez.Report“ vom 5. bis 7. Juni ins Kino ein.