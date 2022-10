Klarstellung der Verkehrsverwaltung Berliner Gehwege sollen nicht mehr für Autos freigegeben werden

Gehwege in Berlin und damit auch in Pankow dürfen grundsätzlich nicht mehr für halbseitiges Parken durch Autos freigegeben werden. Dies stelle einen Verstoß gegen das Berliner Mobilitätsgesetz dar und müsse „möglichst vermieden werden“, sagte Sara Lühmann, Sprecherin der Senatsverkehrsverwaltung. Anlass dieser Klarstellung ist der Präzedenzfall in Wilhelmsruh, in dem sich nach monatelangem Streit nun eine Entscheidung anbahnt.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden