Aus LICHTENBERG schreibt Masha Slawinski:

Überall in Berlin nehmen derzeit Kiezblock-Initiativen das in die Hand, was Senat und Bezirke trotz Ankündigungen und Willensbekndungen nicht wirklich auf die Straße bekommen: Die Verkehrswende, das Ende der Oberherrschaft des Autos und der Anfang der Gleichberechtigung aller Verkehrs-Teilnehmenden. Dem Grundgedanken nach entstehen Zonen in den Kiezen, die von Autos zwar getrennt befahren, aber nicht durchfahren werden können. Hinzu kommen weitere Verkehrsberuhigungs-Ideen. Nach dem Kaskelkiez, der bereits auf der Kiezblocks-Website zu sehen ist, gibt es in Lichtenberg nun eine weitere Initiative im Weitlingkiez. Mehr dazu im Newsletter, weitere Themen unter anderem:

Corona-Update für den Bezirk Lichtenberg

Nach rassistischer Beleidigung und Drohung mit Waffe: Mann löst SEK-Einsatz in Rummelsburg aus

Angriff auf Polizist*innen im Fennpfuhlpark

Ehrenamtliche für Unterstützung neu zugewanderter Grundschulkinder gesucht

Aus TREPTOW-KÖPENICK schreibt Simone Jacobius:

Der Wissenschafts- und Technologiepark trotzt der Krise und punktet mit guten Vor-Jahres-Zahlen

Erleichterung für die Fluglärmgeplagten Müggelheimer: Startbahnen sollen, so der Plan, im monatlichen Wechsel genutzt werden

Rettung für das verkrautete Flüsschen Erpe in Sicht

Der Umbau des Marktplatzes soll Wohlfühlatmosphäre in Friedrichshagen schaffen

Biber lassen sich am Heidekampgraben auch durch Zäune nicht abhalten

Engere Taktzeiten für die Tram 68

Kein Denkmalschutz fürs Spreepark-Riesenrad geplant

Auftanken auf Parkbänken für Handy und Co. soll möglich werden

Pläne für Feuerwachen Müggelheim und Schmöckwitz haken am Naturschutz

Mehr Corona-Teststellen geplant

Kitaplätze in Schmöckwitz sollen gesichert werden

Wegedornbrücke bleibt noch mehrere Wochen ein Engpass

Fünf Verletzte nach Brand in Köpenick

Auf Parkbank bestohlen und nichts bemerkt

Illegales Autorennen auf der Minna-Todenhagen-Brücke

Etwas Kultur geht doch: Ausstellung zu Zeichen und Wundern im Rathaus Köpenick

Ehemaliger Jugendclub ABC soll Treffpunkt für Kunst und Kultur werden

