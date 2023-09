Verkehrte Welt beim Eichkampderby Tennis Borussia trotzt Makkabi ein 0:0 ab

Hört man Derby, denkt man an Traditionsduelle, an giftige Lokalrivalität, an ausverkaufte Stadien voller erhitzter Fangemüter. Vor dem Hintergrund solcher Erwartungen war das Eichkampderby zwischen dem TuS Makkabi und Tennis Borussia, das am Mittwochabend im Mommsenstadion ausgetragen wurde, ein in vielfacher Hinsicht untypisches.