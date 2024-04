Kritiker an „Versagen der Behörden“ in Berlin Eine Schranke spaltet Anwohner und Autofahrer in Pankow

Schranken-Drama in Berlin-Pankow: Die Kastanienallee in Rosenthal muss nun ausbaden, was an der benachbarten Hauptstraße in Rosenthal nicht funktioniert. Letztere war bislang aufgrund einer Baustelle teilweise gesperrt. Doch die Sperrschranke wurde mehrfach demoliert – daraufhin wurde die Hauptstraße komplett gesperrt. „Mit dem Ergebnis, dass sämtliche Verkehre, auch der Bus der Linie 124, nun durch die ohnehin völlig überlastete Kastanienallee geführt werden“, beklagt die Anwohnerin Magdalena Villanyi.

Die Baustelle der Berliner Wasserbetriebe wurde Ende Januar auf der Hauptstraße zwischen Friedrich-Engels-Straße und Schönhauser Straße eingerichtet. Das Bezirksamt beklagte, das Durchfahrverbot sei von vielen Autofahrern ignoriert worden. „Teilweise missachteten mehrere Kraftfahrer:innen gleichzeitig das Rotlicht der Ampel und setzen sich selbst und den entgegenkommenden Verkehr dadurch einer erheblichen Gefahr aus“, hieß es in einer Mitteilung. „Zudem wurden ordnungswidrig und rücksichtslos Grünflächen und Gehwege befahren.“

„Zur Gefahrenabwehr und zum Schutz des Fußgängerverkehrs“ stellte das Bezirksamt Pankow auf dem südlichen Gehweg Poller auf. Mitte März wurde zusätzlich eine Schranke aufgestellt, die „ausschließlich von der BVG“ geöffnet werden sollte, damit weiter Busse fahren können. „Kurze Zeit später wurde jedoch die Schrankenanlage widerrechtlich versetzt und im Weiteren durch Anfahren stark beschädigt“, so das Bezirksamt. Nach der Reparatur sei die Schranke erneut stark beschädigt worden.

„Es ist erschreckend, in welchem Ausmaß sich Fahrzeugführer hier vorsätzlich verkehrswidrig verhalten und auch vor Straftaten nicht zurückschrecken“, kritisierte die zuständige Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Eine Vollsperrung der Hauptstraße sei „unumgänglich“.

Bezirke-Newsletter: Pankow Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — kostenlos jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse kostenlos anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

In der Kastanienallee zeigt man sich darüber fassungslos. „Wir empfinden dies als Versagen der zuständigen Behörden“, sagt Villanyi. Die Sprecherin der Bürgerinitiative Kastanienallee kritisiert, dass man es sich damit zu leicht mache: „Warum wird hier keine durchgängige Verkehrskontrolle realisiert oder werden andere polizeiliche Maßnahmen ergriffen?“

Durch die Vollsperrung der Hauptstraße werde „sämtlicher Verkehr auf einen direkten Schulweg umgeleitet“, klagt Villanyi. Die Kastanienallee sei bereits „lebensgefährlich für nicht-motorisierte Verkehrsteilnehmer“. Die Anwohner beklagen, dass die Straße insbesondere für den Schwerlastverkehr zu schmal ist und heruntergestuft werden müsste. Doch das werde von den Behörden erfolgreich ignoriert. „Diese Ignoranz gipfelt nun in einer neuen Belastung und stürzt die Kastanienallee vollends ins Verkehrschaos“, kritisiert Villanyi. Mit der Umleitung werde das Problem in der Straße „weiter verschärft“.

Dieser Text stammt aus dem Bezirksnewsletter für Pankow, der immer donnerstags erscheint. Wie alle anderen Newsletter aus den Bezirken können Sie ihn hier abonnieren.