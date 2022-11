„Dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun hätten, ist Quatsch“ Berliner Fußballclub setzt sich gegen Rassismus ein – und gewinnt dafür Preise

Der überaus aktive Schöneberger Fußballverein FC Internationale Berlin 1980 e. V. hat über 1300 Mitglieder, die in 21 Erwachsenen- und 31 Jugendteams am Spielbetrieb teilnehmen. Kürzlich gewann der Verein auf der größten europäischen Sportmesse, der SPOBIS in Düsseldorf, den erstmals verliehenen Award für Nachhaltigkeit im Sport. Im März 2022 erhielten die Schöneberger auch den Zukunftspreis des Berliner Sports.

Seit der Gründung zeigt der FC Internationale ein vielfältiges Engagement gegen Rassismus und für Integration und Toleranz. Gerd Thomas, seit 2017 Vorsitzender des Vereins, scheut sich auch nicht, regelmäßig die Sportfunktionäre und die Politik zu kritisieren. Wir sprachen mit ihm darüber, was den Verein so besonders macht.

Gerd Thomas, seit 2017 Vorsitzender des Vereins, scheut sich auch nicht, regelmäßig die Sportfunktionäre und die Politik zu kritisieren. © Foto: privat

Der FC Internationale hat gerade wieder einen Preis erhalten, den Award für Nachhaltigkeit. Ist das eine Anerkennung eurer Arbeit oder zugleich ein Aufruf an andere Vereine, auch mehr auf diesem Gebiet zu tun?

Sowohl als auch. Das war für den Bereich des Sports der erste Nachhaltigkeitspreis und wir haben uns immerhin gegen den großen FC St. Pauli durchgesetzt, der beim gesellschaftlichen Engagement kaum zu toppen ist. Man hat uns diesen Preis wohl auch deswegen verliehen, weil wir beispielgebend für andere Vereine wirken sollen.

Ihr seid auch der erste deutsche Amateursportverein, der nach Nachhaltigkeitsstandards zertifiziert ist.

Natürlich wünschen wir uns, dass viele Vereine uns da nacheifern. Gleichwohl wissen wir, dass es nicht alle Vereine schaffen, selbst wenn sie wollten. Das ist nämlich ein ziemlich großer Aufwand. Aber unser Ziel ist, dass wir perspektivisch im Landessportbund beraten, wie man mehr Vereine beim Thema Nachhaltigkeit bewegen und dabei unterstützen kann.

Ihr seid wahrscheinlich der multikulturellste Verein in Berlin, mit Mitgliedern aus über siebzig Nationen.

Ob wir der multikulturellste Verein sind, weiß ich nicht; wir sind aber mit 1300 Mitglieder ein sehr großer Verein, da finden sich zwangsläufig viele Nationalitäten. Und Berlin ist eben auch eine multikulturelle Stadt. Aber dass sich der FC Internationale immer explizit als politischer Verein verstanden hat, das ist schon was Besonderes.

Da gibt es nicht viele Vereine - vor allem nicht mit diesem Sendungsbewusstsein, das wir ja auch durchaus haben. Das wird uns natürlich ab und an vorgehalten: Ihr steht schon wieder in der Zeitung, ihr wollt euch immer nur profilieren. Aber wir kümmern uns ja auch um den Sport und sind sportlich durchaus erfolgreich. Ich würde mir wünschen, dass die großen Sportverbände wie der Berliner Fußballverband und der Deutsche Fußballverband da aktiver sind.

Auf den Trikots des Vereins steht „No Racism“. © FC Internationale Berlin

Anfangs seid ihr mit eurem politischen Anspruch ein Fremdkörper im Fußballbereich gewesen.

Ja, wir arbeiten gerade unsere Historie auf. Die Politisierung ist durch das versuchte Verbot des damaligen West-Berliner Fußballverbands entstanden, dem FC Internationale den Namen zu verbieten – weil der einen kommunistischen Beiklang hätte, wie es damals hieß. Das war Ausdruck der 80er Jahre Frontstadt-Stimmung in West-Berlin. Natürlich war der FC Internationale immer politisch aktiv - in den bewegten achtziger Jahren mit der Friedensbewegung oder dem Kampf gegen die Atomkraft, und in den neunziger Jahren beim Kampf gegen die rassistische Stimmung.

Deswegen steht bis heute auf unseren Trikots „No Racism“. Natürlich ist es immer noch so, dass einige Leute finden, dass Sport und Politik nichts miteinander zu tun hätten. Das ist natürlich totaler Quatsch – und wird mehrheitlich auch so gesehen. Ich glaube, dass wir mit unserer Arbeit schon dazu beigetragen haben, dass heute vieles in der Öffentlichkeit akzeptiert wird.

Euer Engagement gegen Rassismus, euer Eintreten für Integration, für Umweltschutz und Nachhaltigkeit, das sind ja alles Themen, die in die Öffentlichkeit gehören. Könnten da eurer Meinung nach andere Vereine und der DFB mehr tun?

Mehr tun können wir alle, auch wir. Die Bedingungen müssen aber so sein, dass man die Energie aufwenden kann, noch mehr zu tun. Das ist in Berlin schwierig, weil hier die Bedingungen beim Thema Sport nicht gut sind. Berlin nennt sich zwar Sportmetropole, aber ich kenne hier nur ganz wenige profilierte Sportpolitiker. Das finde ich schwierig. Ansonsten zeigen wir ganz gut, dass man sportlich erfolgreich arbeiten und gleichzeitig gesellschaftliches Engagement zeigen kann. Das begleitet den FC Internationale seit der Gründung.

Deutlich besser werden muss das Verantwortungsbewusstsein von großen Vereine mit ihren Mega-Gehältern, den undurchsichtigen Spielerberatern oder das teilweise problematische Auftreten von Vereins-Fürsten in der Öffentlichkeit. Gerd Thomas, Vorsitzender des Vereins FC Internationale Berlin

Die Fußball-EM 2024 wäre eine Gelegenheit, die Themen Umwelt, Nachhaltigkeit, Integration und Anti-Rassismus ganz stark in die Öffentlichkeit zu bringen.

Genau. Daran arbeiten wir ganz aktiv mit. Es gibt leider kaum andere Vereine, die das tun. Wir arbeiten ehrenamtlich in Arbeitsgruppen der Landesregierung mit. Das Thema Nachhaltigkeit beinhaltet ja unglaublich viel. Deutlich besser werden muss das Verantwortungsbewusstsein von großen Vereine mit ihren Mega-Gehältern, den undurchsichtigen Spielerberatern oder das teilweise problematische Auftreten von Vereins-Fürsten in der Öffentlichkeit.

Natürlich würde ich mir von den großen Verbänden mehr wünschen als nur ab und zu mal ein Banner für Menschenrechte oder gegen Rassismus hochzuhalten. Ich habe da ganz viel Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Deswegen sage ich, lass uns die Europameisterschaft 2024 so gestalten, dass wir der Welt nicht nur zeigen, dass sie zu Gast bei Freunden ist, sondern auch, wie es besser gehen kann. Kritik ist wichtig, aber besser machen, ist noch wichtiger. Da haben wir eine riesengroße Chance. Da bin ich, was den DFB angeht, durchaus einigermaßen zuversichtlich. An der DFB-Spitze hat sich auf jeden Fall was verbessert.

Der FC Internationale ist auch deswegen ein besonderer Verein, weil er sich aktiv mit anderen Akteuren im Bezirk vernetzt, etwa mit Unternehmen, sozialen Einrichtungen und Schulen. Seid ihr da Vorbild für andere Amateur-Vereine?

Die meisten Vereine sehen Vernetzung immer im Sinne einer Suche nach Sponsoren, die Geld geben. Uns geht es um mehr. Seit über zehn Jahren kooperieren wir mit den Behindertenwerkstätten oder auch mit Schul-AGs. Wir haben natürlich nichts dagegen, wenn ein zu uns passender Sponsor mit uns gemeinsam Projekte macht – ob an Schulen oder bei der Demokratieförderung im Verein.

Ich wünschte mir etwa für die Trainerinnen und Trainer eine Unterstützung, etwa durch die Finanzierung von ein oder zwei Sozialarbeitern. Dann könnten die Trainer:innen sportlich viel besser arbeiten. Aber als wir als Fußballverein beim Unternehmensnetzwerk mitmachen wollten, haben einige erst einmal komisch geschaut. Ich glaube aber, dass das eine Win-Win-Situation ist für den Verein, für den Bezirk und die Unternehmen vor Ort.

Allein, weil bei euch viele junge Menschen sind und Unternehmen auch Mitarbeiter:innen und Auszubildende suchen?

Ja. Wir planen etwa eine sportliche Jobmesse im Verein. Das machen wir zusammen mit dem Unternehmensnetzwerk Südkreuz, der Wirtschaftsförderung und dem Bezirk. Für normale Jobmessen etwa im Rathaus interessieren sich häufig kaum Menschen. Da können wir im Verein etwas einbringen, weil wir mit dem Sport die jungen Menschen auch auf die Arbeitswelt vorbereiten. Gerade im Mannschaftssport werden sogenannte Soft Skills erlernt. Wer etwa nicht teamfähig ist, der wird lange in seiner Mannschaft mitspielen. Die wollen aber alle mitspielen. Dazu kommen Frustrationstoleranz, Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Das sind alles Dinge, die man im Sport lernt und die man im Berufsleben braucht.

Warum wollt ihr eine Stiftung für gesellschaftliches Engagement gründen?

Wir wollen Projekte machen können, die im rechtlichen Rahmen eines klassischen Vereins schwierig sind. Zusammenhalt transportieren, soziale Arbeit leisten. Die Dietmar-Hopp-Stiftung in Baden-Württemberg macht das im großen Stil. Der Sport in Berlin wird dagegen viel zu wenig genutzt, um soziale Arbeit zu leisten oder um Werte wie Demokratie und Ökologie zu transportieren.

Ist da ein leiser Vorwurf gegen den Landesportbund und Berliner Fußball-Bund zu hören?

Nein, kein Vorwurf. Man kann zwar sagen, dass wir beim Berliner Fußball-Verband in Arbeitsgruppen auch solche Vorschläge gemacht haben, aber der Verband hat die bis heute nicht aufgegriffen. Ich glaube, dass damit eine Chance verpasst wird – obwohl sie sich gerade in Hinblick auf die Europameisterschaft 2024 an die Spitze der Bewegung setzen könnten. Den Landessportbund erlebe ich durchaus als offen und engagiert. Für uns ist Sport jedenfalls mehr als Vereinssport. Das ist etwas, was in den Verbänden manchmal schwierig zu diskutieren ist.

Es gibt ganz, ganz viel Leute, die sich aber nicht an einen Verein binden wollen. Da kann man mehr tun, etwa in der Jugendarbeit. In den Innenstadtbereichen haben Sportvereine alle Wartelisten von mehreren hundert Kindern und Jugendliche. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis für die Stadt Berlin. Das liegt nicht nur an fehlenden Sportstätten, sondern natürlich auch daran, dass es ganz schwer ist, genügend Ehrenamtliche zu finden. Da geht viel, viel mehr. Deswegen können wir uns eine Stiftung vorstellen, die Sport und gesellschaftliche Verantwortung zusammenbringt. Das ist innerhalb einer Stiftung leichter zu machen. Vielleicht finden sich ja Menschen, die Lust haben, so etwas dann auch mit Geld zu unterstützen.

Der FC Internationale hat wahnsinnig viele Preise und Auszeichnungen erhalten. Habt ihr damit dazu beigetragen, dass sich deutsche Fußballvereine verändert haben oder fühlt ihr euch zuweilen als Feigenblatt?

Als Feigenblatt würde ich uns nicht bezeichnen. Aber es ist natürlich nicht so, dass sich sehr viele Vereinsvorstände verändern wollen. Ich will das gar nicht so despektierlich klingen lassen; die meisten haben den Kopf voll von der normalen Vereinsarbeit. Aber wir haben Spaß an dem, was wir tun, und wir wollen andere Menschen daran teilhaben lassen und darüber reden, und wir haben auch keine Scheu, uns zu bewerben für Nachhaltigkeits- oder Integrations-Awards.

Wenn wir dann einen Preis bekommen, dann ist das immer eine Anerkennung für die vielen Ehrenamtlichen in unserem Verein, die das teilweise seit Jahrzehnten machen. Die Auszeichnungen sind eine Belohnung für unsere Arbeit. Das gibt uns allen ein gutes Gefühl und zeigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind.

