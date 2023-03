Vollsperrung auf der Heerstraße Berlins wichtigste Pendlerpiste wird saniert

Auf der Berliner Heerstraße wird 2023 noch viel größer gebuddelt als gedacht. Im Sommer sollen zwischen Gatower Straße und Wilhelmstraße nicht nur 35 Gullydeckel erneuert werden – das dauert drei Monate und garantiert einen bösen Stau. Baustadtrat Thorsten Schatz, CDU, plant im Zuge der Arbeiten aber bereits die nächste Baugrube und eine Vollsperrung. Die Heerstraße soll komplett zwischen Gatower Straße und Wilhelmstraße saniert werden, Geld gibt’s vom Land. Darüber berichtet der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau, dessen aktuelle Ausgabe Sie in voller Länge unter tagesspiegel.de/bezirke lesen können.

„Der Bauabschnitt hat eine Länge von 350 Metern“, heißt es in der neuen Ausschreibung an die Baufirmen. 4500 Quadratmeter werden abgefräst und erneuert. „Zusätzlich werden Anpassungsarbeiten an zwei Gehwegüberfahrten ausgeführt werden müssen.“ Die Arbeiten sind geplant von Freitag, 4. August, 18 Uhr, bis Montag, 7. August, alternativ ein Wochenende später.

Wer an dem Ferienwochenende seinen ICE an die Nordsee oder den Flug nach Mallorca erreichen will oder zu Dieter Thomas Kuhn in die Waldbühne will, sollte sich rechtzeitig nach anderen Wegen umschauen.

