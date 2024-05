Vom Lehramt zur Feuerwehr Warum ein Berliner Lehrer auf Feuerwehrmann umsattelte

Bis vor Kurzem hat David Jahn Berliner Schülern noch Aristoteles und das politische System der Bundesrepublik erklärt. Jetzt drückt er bei der Berliner Feuerwehr selbst wieder die Schulbank und rollt Schläuche. „Es hat total Spaß gemacht, dass da was passiert und man nicht nur ein Paper schreibt, was dann der Dozent bewertet“, sagt der 28-Jährige über seinen Ausbildungsstart.

Im September hat er an der Freien Universität sein Lehramtsstudium in Philosophie und Politik abgeschlossen, nebenher unterrichtete er bereits einige Stunden an Berliner Gymnasien.

Zur Feuerwehr wollte der Wittenauer aber schon länger. „Es ist etwas Besonderes, seine Heimatstadt zu schützen“, sagt er. Für die Freiwillige Feuerwehr war neben seinen anderen Tätigkeiten nicht genug Zeit. Jahn sitzt für die FDP in der Bezirksverordnetenversammlung und war von 2018 bis 2022 Landesvorsitzender der Jungen Liberalen.

Also wagte der frischgebackene Vater den Sprung ins Ungewisse und bewarb sich für den gehobenen Dienst bei der Feuerwehr. Nach zwei Jahren Ausbildung ist er dann Brandoberinspektor und wird zum Beispiel als Löschzugführer, also für mehrere Fahrzeuge, eingesetzt.

Natürlich sei er mit seinem Hintergrund eher eine Besonderheit bei der Feuerwehr. „Als Geisteswissenschaftler in so einen technischen Beruf reinzukommen, war für mich unerwartet. Aber als die Zusage kam, war das für mich einfach ein sehr, sehr schönes Gefühl.“

Da merkt man, dass die Wertschätzung fehlt oder zumindest das Verständnis, was Lehrer tun sollen. David Jahn ist jetzt bei der Feuerwehr.

„Unter den richtigen Voraussetzungen kann Lehrer ein sehr schöner Beruf sein“, erklärt Jahn seine Entscheidung. Die fehlen ihm in Berlin. An seiner Schule habe er tolle Kollegen gehabt. Aber wenn man die Unterrichtsvorbereitung richtig machen wolle, sei man schnell bei einer 60-Stunden-Woche, sagt er. Für Jahn kam das nicht infrage.

Kein Lehrmaterial für den Rahmenlehrplan

Über das Gehalt wolle er gar nicht meckern. Aber die Rahmenbedingungen für den Lehrerberuf sind in Berlin aus seiner Sicht denkbar schwer. So stelle das Land Berlin kein Lehrmaterial für den Rahmenlehrplan zur Verfügung.

„Wenn du als Senatsverwaltung sicherstellen möchtest, dass wir im Bildungsniveau an allen Schulen einheitlich sind, wäre es doch das Einfachste zu sagen: Wenn ihr diese Unterrichtsblätter durchnehmt, dann sind alle Kinder gut vorbereitet auf den Mittelschulabschluss oder das Abitur.“

Stattdessen müssten die Kollegen die Materialien selbst organisieren oder Abos bei privaten Lehrmittelanbietern abschließen. „Da merkt man, dass die Wertschätzung fehlt oder zumindest das Verständnis, was Lehrer tun sollen“, stellt Jahn fest. „Eigentlich ist man als Lehrkraft im Land Berlin selbstständig.“

Die Unis bilden nur für die Wissenschaft aus. David Jahn

Auf die wirklichen Herausforderungen im Beruf bereite das Lehramtsstudium gar nicht vor, sagt er. Schon während des Studiums habe ihn gestört, dass es relativ wenig Berührungspunkte mit dem eigentlichen Job gebe. „Die Unis bilden nur für die Wissenschaft aus.“

Die Themen Arbeitsbelastung und Vereinbarkeit Familie-Beruf stünden bei der Berliner Feuerwehr hingegen sehr im Vordergrund. Vor einigen Jahren wurde statt der 24-Stunden-Schicht die 12-Stunden-Schicht eingeführt, damit die Kameraden wenigstens den halben Tag bei der Familie sein können.

Eine Rückkehr in den Schuldienst kommt für ihn vorerst nicht infrage. Er habe noch immer Spaß daran, mit jungen Menschen zu arbeiten. Im Moment ist er bei der Feuerwehr aber glücklich, sagt Jahn. „Es fühlt sich gut an, die Belastung des Lehramts nicht mehr zu haben.“