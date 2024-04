Vom Trampolin bis zur Klimmzugstange Besuch der Turngemeinde in Berlin-Kreuzberg

Nach und nach trudeln die Kinder ein – alles Mädchen. Ihre Stimmen und ihr Lachen füllen die Trainingshalle in der Glogauer Straße in Kreuzberg. Werner Hassepaß ist an diesem Nachmittag schon eine Weile da, beobachtet das Training einer Akrobatik-Gruppe. Ein junger Mann übt Salto mit Schraube auf dem Trampolin, andere machen Klimmzüge an der Stange.