Von 267.000 auf 504.000 Euro Die Kosten für die Fahrten zum Schwimmunterricht in Berlin steigen

An 32 Schulen des Bezirks Steglitz-Zehlendorf müssen die Schülerinnen und Schüler der dritten Klassen per Shuttle-Bus zum Schwimmunterricht gebracht werden; von vier Schulen geht’s zu Fuß zum Bad. Das teilte gestern Bildungsstadträtin Cerstin Richter-Kotowski (CDU) in der Bezirksverordnetenversammlung auf eine Anfrage von Mariella Perna (Grüne) mit.