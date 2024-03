Vor 100 Jahren plante Berlin einen neuen Kanal Wie Marzahn beinahe Hafenstadt geworden wäre

Dumpfes Tuten von Schiffshörnern, krächzende Möwen und das Plätschern der Wellen, die gegen die Kaimauern schlagen: Bei der Szenerie denken Sie vermutlich eher nicht an Marzahn? Doch so hätte es sein können, wären Berlins Stadtplanern nicht zwei Kriege dazwischen gekommen – in Marzahn und Biesdorf befänden sich heutzutage ein Hafen und ein Schiffshebewerk.