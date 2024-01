© Karres en Brands, ADEPT, Vivid Vision, Doug and Wolf

Tagesspiegel Plus Vor allem Grün und praktisch autofrei : So soll das neue Quartier in Köpenick aussehen

Auf dem Gelände des ehemaligen Güterbahnhofs im Berliner Südosten entsteht ein neues Stadtviertel. Die Senatsverwaltung stellte jetzt die Pläne vor.