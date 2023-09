„Was, du bist auf DER Schule?“ Wie eine Schule in Berlin unter der Politik leidet

Die Oberseeschule könnte als die Schule in Berlin in die Geschichte eingehen, über die am meisten gesprochen wurde. Zumindest fühlt es sich derzeit so an, als sei sie weiterhin das Thema Nummer eins in der Bezirkspolitik in Lichtenberg. Es geht darum, ob der Pausenhof der Schule mit einem Modularen Ergänzungsbau (MEB) für über 160 neue Schüler:innen bebaut wird.