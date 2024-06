Wasserball, E-Sport, Tanzen Holt Spandau am Wochenende den nächsten Titel nach Berlin?

200 Sportvereine mit mehr als 45.000 organisierten Sportlerinnen und Sportler: Auch das ist Berlin-Spandau. Hier eine Übersicht aus dem Spandau-Newsletter des Tagesspiegels mit den Top-Sportnews. Die Wasserballer müssen am Sonntag noch mal im Finale ran. Die E-Sportler konnten sich feiern lassen wie auch die Tänzerinnen des größten Spandauer Sportvereins. Der Fußballer des Jahres wird gesucht, ein Traditionsklub mit besonders schönem Vereinsgelände hat eine neue Vereinsspitze gewählt, ein anderer lädt zum Sommerfest - und ein Traditionsklub an der Havel hat 100-Jähriges gefeiert.

Hier 7 wichtige Sport-Nachrichten für Spandau

1.) Wasserball: Spandau muss ins 5. Finalspiel. Wasserball-Rekordmeister Wasserfreunde Spandau 04 hat im Kampf um die deutsche Meisterschaft die zweite Niederlage in der Finalserie hinnehmen müssen. Der Titelverteidiger verlor am Mittwoch gegen Herausforderer Waspo 98 Hannover 5:7. In der Best-of-Five-Finalserie steht es jetzt 2:2. Die Entscheidung fällt somit im fünften Match am kommenden Sonnabend in Berlin-Schöneberg. Anpfiff ist am 11. Juni am Sachsendamm 11 um 15 Uhr. Mehr Infos: https://www.dsv.de/wasserball/wettkampf/ergebnisse-tabellen/

2.) E-Sportler aus Spandau im Roten Rathaus. Die Moritzstraße ist ihre Fanmeile, das alte „Spiele Max“ am Marktplatz ihre Zentrale: Eintracht Spandau um Youtube-Star HandofBlood (alias Max Knabe, 32, aus Hakenfelde) hat kürzlich den Europapokal im E-Sport gewonnen und den Titel auf dem Rathausplatz gefeiert. Jetzt ist die Eintracht vom Regierenden Bürgermeister Kai Wegner, CDU, ins Rathaus eingeladen worden, um sich ins Gästebuch von Berlin einzutragen. Wegner: „Die Games-Branche ist ein für unsere Stadt immer wichtiger werdender Wirtschaftsfaktor. Der Titelgewinn des Teams von Eintracht Spandau im Wettbewerb um den Europapokal der League of Legends zeigt, dass Berlin auch im E-Sport international auf dem Erfolgspfad ist. Berlin ist offen für die neuen Trends, Entwicklungen und Produkte der Unterhaltungsindustrie.“ Hier gibt’s Fotos von der Senatskanzlei: x.com/RegBerlin.

3.) Sommerfest beim TSV 1860 Spandau. Der Traditionsklub um Calvin Klaar lädt am Wochenende zum großen Sommerfest. „Für alle von 18 bis 103 Jahren“, schreibt der Klub und feiert am Askanierring 150, ab 15 Uhr im Saal und im Garten. Mit dabei: Nudelsalat, Tanz und ganz viel Plausch. Infos: www.tsv-spandau-1860.de

4.) 100 Jahre Jollensegler. Gegründet worden ist der Klub um Peter Göritz am 25. Dezember 1923, jetzt feierten die „Spandauer Jollensegler“ ihr Vereinsjubiläum auf dem Gelände am Siemenswerderweg. Vor Ort war auch Spandaus Bürgermeister Frank Bewig, CDU. Der Klub im Netz: www.spandauer-jollensegler.de.

5.) Fußballer des Jahres – aus Staaken? Der Berliner Fußballverband sucht die Berliner Fußballerin und den Berliner Fußballer des Jahres. Zur Auswahl steht auch Sebastian Gigold vom SC Staaken. Die Abstimmung läuft noch bis zum 19. Juni. Die Wahl, die Gewinne: www.berliner-fussball.de

6.) FC Spandau mit neuer Vereinsspitze. Der Traditionsklub war früher eine große Nummer, hat den schönsten Fußballplatz in Spandau (direkt an der Havel), doch zuletzt ist es sehr still geworden. Wird’s jetzt besser? Der Klub hat eine neue Führung: Auf der Mitgliedervesammlung wurde Costantino Lombardo zum Vorsitzenden gewählt. Um den Nachwuchs kümmert sich u.a. Bettina Schaper („Kämpferin für die Jugend“).

Im Rücken die Havel, vor uns der Fußballplatz: Das Stadion am Ziegelhof ist besonders schön. © André Görke

„Sie bringen eine Fülle von Erfahrungen und Leidenschaft für den Fußball und unsere Gemeinschaft mit und wir sind zuversichtlich, dass sie den Verein in eine erfolgreiche Zukunft führen werden“, teilt der Klub mit. „Leider war die Resonanz auf die Versammlung nicht so stark wie erhofft. Von über 200 Mitgliedern über 18 Jahre erschienen nur 29 Personen vor Ort. Wir hoffen, dass wir in Zukunft mehr Mitglieder bei solchen Veranstaltungen begrüßen können.“ fc-spandau06.de

7.) Tanzen: SC Siemensstadt steigt in die 1. Liga auf. Taktvoller Jubel an der Buolstraße: Der SC Siemensstadt ist zurück in der Bundesliga. „Nach einer makellosen Saison in der 2. Bundesliga Nord, in der das A-Team des OTK Schwarz-Weiß 1922 im SC Siemensstadt alle Saisonturniere mit allen möglichen Bestwertungen gewann, konnte das Team von Trainer Dennis Kukuk auch beim Aufstiegsturnier überzeugen: In Weinheim an der Bergstraße belegte die Berliner Formation unter den vier angetretenen Teams den zweiten Platz und sicherte sich damit eines von zwei Aufstiegstickets.“ Das teilte der Klub jetzt mit. Die Tanzabteilung mit 450 Sportlerinnen und Sportlern wird geleitet von Andreas Wrusch. – www.scs-tanzen.de