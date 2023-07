Tagesspiegel Plus Wassergeist und Feuersbrunst : Am 29. Juli 1817 zerstörte ein Brand das Berliner Schauspielhaus am Gendarmenmarkt

Die Flammen beendeten den Erfolg von E.T.A. Hoffmanns Oper „Undine“. Der komponierende Dichter wohnte wenige Schritte vom Theater entfernt und wurde Augenzeuge der Katastrophe