Wasserschutzpolizei auf Berliner Flüssen Die Polizei wird auf Wannsee und Havel wieder präsenter

Das ist ein echtes Dauerthema in den Tagesspiegel-Bezirksnewslettern: Seit den Sommerferien 2020 berichten wir über die Klagen von Nachbarn („Lauter als die Avus“), Sportvereinen („Wir sind keine Slalomstangen“) und Wasserschutzpolizei („profilierungssüchtige Powerboot-Nutzer“). Bürger sammelten fix 1000 Unterschriften am Ufer von Berlin-Spandau.

Nach dem Aufschrei der Bevölkerung gegen die Verlotterung der Sitten auf dem Wasser ist viel Bewegung in die Sache gekommen. Die Politik winkt nicht mehr gelangweilt ab („war schon immer so“), sondern nimmt die Klagen ernst. Bundesminister, Abgeordnete und auch Berlins Polizeichefin Barbara Slowik haben sich eingeschaltet. „Endlich!“, wie es immer wieder in Leserbriefen an die Bezirksnewsletter zu lesen ist.

Ob Polizei-Speedboote, Jet-Ski oder Suff-Kontrollen: Viele wünschten sich mehr Präsenz der Polizei auf dem Wasser. Und 2021 berichteten wir in den Newslettern erstmals, dass die Wannseewache der Wasserschutzpolizei zurückkommen könnte. Letzte Woche gab es dazu erste Infos. Denn laut der Bürgerinitiative „Igel“ kehrt die Wasserschutzpolizei um René Behrendt zurück an den Wannsee - mit einem 110-Standort am Fluss, vor der Feuerwache in Berlin-Wannsee. Das wurde dem Tagesspiegel aus der Behörde bestätigt.

Bis zum Ansegeln vor Schwanenwerder (22. April) dauert’s noch ein bisschen, aber es gibt heute noch mehr Neuigkeiten zum Wannsee-Standort im Tagesspiegel-Bezirksnewsletter für Berlins Wassersportszene.

Stützpunkt für drei Polizeiboote und bis zu 20 Mitarbeitende am Wannsee. Berlins Wasserschutzpolizei

PS-Prolet, zieh dich warm an! „An diesem Standort, der als Stützpunkt zur Aufnahme des Dienstes für bis zu 20 Mitarbeitende der WSP-West dienen soll, ist vorgesehen, drei Polizeiboote zu stationieren. Diese würden dann durch die Mitarbeitenden zu Dienstbeginn besetzt werden“, schreibt die Polizei an die Tagesspiegel-Newsletter für Spandau und Steglitz-Zehlendorf.

Kontakt für Wassersportler Kontakt zur Bürgerinitiative und Kontakt zur Wasserschutzpolizei: der Service hier im Tagesspiegel.

„Es werden bis zu drei Polizeiboote dort stationiert – zwei Polizeistreifenboote und ein weiteres Wasserfahrzeug, wobei es sich dabei lage- und einsatzabhängig um ein RIB (Festrumpf-Schlauchboot), ein Zivilboot oder ein BOS Watercraft (Jetski) handeln kann. Optional kann auch die Stationierung eines RIB und/oder eines BOS Watercraft auf einem Trailer am Stützpunkt erfolgen.“ Der genaue Zeitpunkt zur Inbetriebnahme des Stützpunktes könne aber noch nicht prognostiziert werden.

2008 wurde die alte Wannsee-Wache geschlossen

Bis 2008 hatte es eine Wache der Wasserschutzpolizei am Wannsee gegeben: Doch vor 15 Jahren wurde die Station auf Schwanenwerder geschlossen. Die Boote und Belegschaft zogen nach Spandau um. Einen Tagesspiegel-Text zum Abschied der Wache lesen Sie hier.

Auch Berlins Polizei bekommt Jet-Ski. Die sind schnell, wendig, haben keine gefährliche Schraube und können in Flachwasser eingesetzt werden. © pa/dpa

Die Initiative für mehr Ruhe und Anstand auf Berlins Gewässern erhielt wie berichtet vor wenigen Tagen eine Nachricht dem Chef der Wasserschutzpolizei. Er schrieb, dass die Feuerwehr der Wasserschutzpolizei auf dem Gelände der Feuerwache am Wannsee Flächen für Container-Räume zur Verfügung stelle. In diesen Räumen könnte dann der Schichtwechsel vollzogen, Technik untergebracht und Ausrüstung sicher gelagert werden. Die Schiffe der Wasserschutzpolizei legen auch schon jetzt immer wieder am Steg der Feuerwehr an – der Schichtwechsel erfolgte jedoch entweder in der Polizeizentrale in Berlin-Hakenfelde oder die Einheiten müssen von dort über die Avus nach Wannsee anfahren.

