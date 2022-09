Wasserverlust „nicht auszugleichen“ Pegel des Weißen Sees wird dauerhaft absinken

Der Weiße See wird wohl dauerhaft absinken. Bisher liegt sein sogenannter „Pegelnullpunkt“ bei knapp 42 Metern über dem Meeresspiegel. Doch dass müsse in Zukunft aufgrund der immer trockeneren Sommer „höchstwahrscheinlich nach unten korrigiert werden“, erklärt die Bezirksstadträtin Manuela Anders-Granitzki (CDU). Zudem könne es an Pankows berühmtestem stillen Gewässer zu „temporären Verlandungserscheinungen“ kommen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden