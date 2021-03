Es gibt Neuigkeiten vom Klo an der Pichelsdorfer Straße, einst stolze Einkaufsstraße im Berliner Westen, in Spandau. Das neue WC auf dem zentralen Metzer Platz ist zwar schön modern, steht aber dummerweise mitten auf dem Metzer Platz. Und wenn die Leute pinkeln, kann man von der BVG-Haltestelle, vom Wasserspielplatz und von der Restaurantterrasse zu viel sehen: hier mein Foto aus dem „Croatia Eck“ (nicht im Bild: Cevapcici). Über dieses kleine, große Ärgernis hat der Tagesspiegel-Newsletter für Berlin-Spandau berichtet (hier die aktuellen Themen).

Die 160 Berliner WCs sind baugleich, viele Bezirke habe ein ähnliches Problem. Zuletzt gab es Ärger am Hans-Rosenthal-Platz in Schöneberg an einem Spielplatz, wo sich Eltern über die intimen Blicke wunderten. Und was macht Spandau? Letzten September wurde das Rathaus nach einem Antrag der SPD gebeten, doch bitte eine Sichtblende zu prüfen. Jetzt gibt es die Antwort der zuständigen Senatsverwaltung um Regine Günther, Grüne, im Rathaus.

„Die gewählte Breite des Sichtschutzes ist ein Kompromiss. Die Nutzer der Pissoirs können nur von hinten gesehen werden. Und es wird kein Anreiz zur Zweckentfremdung des Pissoirs geschaffen. Aus diesen Gründen ist keine Änderung des Sichtschutzes geplant“, heißt es im Senatsbrief an Stadtrat Frank Bewig, CDU (Drucksache Nr. 1840). Bewig ergänzt: Der Bezirk selbst könne nicht einfach da rumschrauben oder Änderungen von der Firma Wall verlangen.

Thujahecken vorm Pissoir sind auch keine Lösung am Metzer Platz. „Durch Anpflanzungen vor den Pissoiren würden dunkle Ecken, also ‚Angsträume‘, entstehen. Auch das Anbringen von Türen würde ungewollte Nischen schaffen, die eine missbräuchliche Nutzung z.B. als Wetterschutz oder zum Drogenkonsum ermöglichen“, sagt Bewig.

Aber es gibt Hoffnung. „Im Zuge der Umgestaltung des Metzer Platzes wird sicherlich auch die dortige öffentliche Toilette einen neuen Standort erhalten“, so Bewig. „Dabei kann ggf. auch die Ausrichtung des Pissoirs geändert werden, um die Zahl der Beschwerden zu verringern.“ Ein Datum wird nicht genannt.

Keine Sichtblenden am Metzer Platz möglich? Dass es anders geht, ist am Leopoldplatz in Wedding zu sehen. Dort wurde das Problem vor dem Café jetzt mit diesen Sichtblenden so gelöst – hier das Foto von Taylan Kurt, ebenfalls Grüne. Sieht nicht übel aus, oder?

P.S.: Neue WCs fordert die CDU um Arndt Meißner aktuell auch in der Neustadt am Lutherplatz und am Koeltzepark ein. Quelle: Drucksache Nr 1976

