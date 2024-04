Wegen Riesen-Baustelle Unsichere Zukunft für Walpurgisnacht-Fest im Mauerpark

Das traditionelle Walpurgisnacht-Fest im Mauerpark fällt dieses Jahr aus – ausgerechnet zum 20-jährigen Bestehen kann nicht am Vorabend des 1. Mai gefeiert werden. Das haben die Organisatoren mitgeteilt. „Mit Bedauern müssen wir bekannt geben, dass die ,Friedvolle Walpurgisnacht Mauerpark‘ am 30.4. nicht stattfinden wird“, erklärte der Verein Freunde des Mauerparks in einer Stellungnahme. „Diese Entscheidung wurde nach gründlicher Überlegung und in Absprache mit den zuständigen Behörden getroffen.“