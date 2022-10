Seit mehr als 15 Jahren gedenkt eine vietnamesische Gemeinde in einer kleinen Pagode der Verstorbenen. Der Glaubenstempel in Lichtenberg ist für die „Vietnamesisch-Buddhistisch-Kulturelle Zentrale Berlin-Brandenburg“ ein wichtiger Ort der Zusammenkunft. Hier zünden die mehr als 100 Mitglieder Kerzen für verstorbene Verwandte an und beten zusammen.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden