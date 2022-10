„Weiterer Wohnungsbau hier verzichtbar“ Linksfraktion Berlin-Lichtenberg will Sportforum Hohenschönhausen vergrößern

Das Sportforum Hohenschönhausen ist eines der größten Bauprojekte in Berlin. Die riesige Sportstätte soll abgerissen und erneuert werden, allerdings ohne ein Drittligastadion für den Fußballverein des BFC Dynamo. Das kommt beim Verein sowie den Fans nicht gut an, denn gerne würde man Heimspiele auch in Lichtenberg austragen. Aber der Traum von einem Heimstadion, wie es der Nachbarverein Union Berlin mit seiner Alten Försterei hat, dürfte derzeit ausgeträumt sein.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden