Wenn der Nachbar den Balkon bepflanzt Beim Kiezfest in Berlin-Steglitz wird das gute Zusammenleben gefeiert

Die Gemeinsamkeit zu feiern, ist der Antrieb für das „Jahresanfangsfest“, zu dem der Nachbarschaftsladen des Vereins Mittelhof in der Berlinickestraße 9 unweit des S-Bahnhofs Rathaus Steglitz am morgigen Freitag, 26. Januar, einlädt. „(Sei) ein Licht in der Nachbarschaft“ lautet das Motto der Feier, die um 16 Uhr beginnt. Für Essen und Trinken, Punsch, Waffeln und Kuchen sowie viele Gelegenheiten für Gespräche sei gesorgt, sagt Nina Karbe vom Nachbarschaftsladen dem Tagesspiegel. Das Highlight wird gegen 18 Uhr zu sehen sein – alle Besucherinnen und Besucher bilden in der Berlinickestraße eine Lichterkette, „die die Nachbarschaft erhellt“.

„Wir sind überzeugt davon, dass jede und jeder ein Licht in der eigenen Nachbarschaft sein kann“, meint Nina Karbe. „Aktuell erleben wir jeden Tag, wie wichtig es ist, Stellung zu beziehen für Demokratie und Respekt.“ Die Logik ist einfach und nachvollziehbar: Dort, wo Menschen sich kennen, fühlen sie sich wohl. „Und dort, wo Menschen sich wohlfühlen, schauen sie aufeinander, helfen sich untereinander, sind im guten Kontakt.“

Eine ältere Nachbarin hat sich an uns gewandt, weil sie konkrete Hilfe bei der Umgestaltung ihres Balkons brauchte. Nina Karbe

Alle rund 120 ehrenamtlich in der Nachbarschaftshilfe Aktiven seien ein Licht für ihren Kiez. „Eine ältere Nachbarin hat sich an uns gewandt, weil sie konkrete Hilfe bei der Umgestaltung ihres Balkons brauchte“, gibt Koordinatorin Karbe ein Beispiel. Ein Helfer habe schnell und unkompliziert zu Blumenerde, Besen und Müllsack gegriffen. Kurze Zeit nach dem Balkon-Re-Launch habe die Seniorin ihrerseits ihre Hilfe angeboten: „Seitdem unterstützt sie in zwei Familien mit Migrationshintergrund jeweils eins der Mädchen beim Deutschlernen.“

Teamarbeit: Der Nachbarschaftsladen des Vereins Mittelhof in der Berlinickestraße 9 in Berlin-Steglitz. © Mittelhof e.V.

Ein großes Problem ist die Einsamkeit

Die Einsamkeit sei für viele ältere Steglitz-Zehlendorfer ein großes Problem, so die Crew vom Nachbarschaftsladen. Deshalb sei es so wichtig, für Gelegenheiten zum Kontakt zu sorgen. Der Kampf gegen die Klimakrise und die Stärkung der Demokratie seien weitere Themen, die von den Nachbarinnen und Nachbarn an das Team herangetragen würden. Auch der Wunsch älterer Menschen, Unterstützung beim Umgang mit digitalen Geräten und Angeboten zu erhalten, sei täglicher Bestandteil der Arbeit. „Sei es in der Vermittlung von Anwendungskenntnissen, damit sie ‚mithalten’ können, sei es in der Unterstützung zum Beispiel bei der digitalen Beantragung von Wohngeld und ähnlichem“, erläutert Nina Karbe.

Sich gegenseitig unter die Arme zu greifen, funktioniert nur, wenn man sich kennt und vertraut. Genau dazu soll das Kiezfest am Freitag dienen, die Nachbarschaft soll von vielen weiteren Lichtern erhellt werden. In diesem Sinne: Das Team des Nachbarschaftsladens bittet darum, eine Kerze mitzubringen.