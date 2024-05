Wer will guten Kuchen backen? Berliner Traditionsbäckerei sucht dringend Azubis

Die Schöneberger Traditionsbäckerei „Brot Gut“ in Schöneberg sucht verzweifelt nach Auszubildenden und Bäcker:innen. „Es ist in unserer Branche wie Goldstaub, einen Auszubildenden zu finden“, sagt Leiterin Claudia Holzwig.

Bezirke-Newsletter: Tempelhof-Schöneberg Mehr Neuigkeiten zum Bezirk gibt es in unserem Newsletter — jede Woche per E-Mail. E-Mail-Adresse jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.

Sie hat die Bäckerei, in der bereits seit mehr als 100 Jahren gebacken wird, im November 2023 von dem fränkischen Bäcker-Ehepaar Walter und Renate Seitz übernommen.

Holzwig schrieb dem Tempelhof-Schöneberg-Newsletter, dass sie verzweifelt nach zwei Auszubildenden sucht: eine Person für die Backstube und eine für den Cafébetrieb, der zur Bäckerei gehört. Außerdem brauche sie für die Backstube dringend gelernte Bäcker:innen. Auch Quereinsteiger:innen „mit Backerfahrung“ könnten sich bewerben. Möglich sei auch eine Anstellung in Teilzeit und eine Vier-Tage-Woche.

Wer lernen will, wie Sauerteig-Brot und Bienenstich mit Vanillepudding-Füllung hergestellt werden – oder dies bereits kann, und darüber hinaus frühes Aufstehen nicht scheut, meldet sich direkt in der Bäckerei in der Hochkirchstraße 10 (Montag bis Freitag, 7 bis 18 Uhr und Samstag, 7 bis 13 Uhr), telefonisch unter 030-78712226 oder per E-Mail an info@brot-gut.de.