Wertschätzung für die Natur vermitteln Tausendster Schul-Acker in Berlin-Neukölln eröffnet

Nicht die Kinder zum Acker bringen, sondern den Acker zu den Kindern. So macht es Christoph Schmitz. Hört sich leicht an, was der Gründer und Geschäftsführer von Acker e.V. hier im „Rübentreff“, dem Besprechungszimmer des gemeinnützigen Sozialunternehmens Acker e.V., sagt. Dass vor kurzem in der „Schule am Regenweiher“ in Berlin-Neukölln der tausendste Acker in einer Bildungseinrichtung im deutschsprachigen Raum eröffnet wurde, ist aber das Ergebnis einer gewaltigen Leistung, an der ganz viele Menschen ihren Anteil haben.