„Wie eine ‚zweite Arisierung’“ Gutachten zum Wolffsohn-Grundstück bescheinigt Berliner Bezirksamt „historische Ignoranz”

„Nebelkerzen“, „bürokratische Schikane“, „bittere Verwaltungsgroteske“ – das sind noch die freundlicheren Worte, die Thomas Brechenmacher, Professor für Neuere Geschichte mit dem Spezialgebiet deutsch-jüdische Geschichte an der Universität Potsdam, für das Handeln des Bezirksamts Zehlendorf findet. In einem exklusiv dem Tagesspiegel vorliegenden Gutachten untersuchte der Historiker die Geschichte des ehemaligen Grundstücks der Familie Wolffsohn am Ufer des Stölpchensees, es ist die Kohlhasenbrücker Straße 40/40a. Auftraggeber der Studie ist die Familie Wolffsohn. Im Fazit des Gutachtens wird der Gutachter noch deutlicher: „Für Karl und Max Wolffsohn mussten sich die Vorgänge, die zum Verkauf des Stölpchensee-Grundstücks 1965 führten, wie eine ‚zweite Arisierung’ anfühlen.“

Seit 1925 nutzten der Filmpionier und Theatermann Karl Wolffsohn und seine Familie die Villa und das Grundstück am Seeufer; erst war er Pächter, dann ab 1935 Eigentümer. 1939 inhaftierten die Nazis Karl Wolffsohn, nach seiner Entlassung floh er mit seiner Familie nach Palästina. Die Villa und das 7500 Quadratmeter große Grundstück wurden im Rahmen der „Arisierung“ enteignet. 1949 stellte das Opfer der NS-Diktatur einen Antrag auf Rückerstattung; 1954 gehörte dann das Grundstück wieder der Familie Wolffsohn.

Mit der freien Verfügung über das Grundstück war es jedoch nicht weit her: In die kriegsbeschädigte Villa waren fünf Mietparteien eingezogenen, die wertvolle Einrichtung war verschwunden. Also erkundigte sich die Familie beim Bezirksamt, ob es Auflagen für das Grundstück gebe, ob zusätzlich gebaut werden könnte. Und damit begann die „bittere Verwaltungsgroteske“ mit den Ämtern im damaligen Bezirk Zehlendorf.

Blick auf den Stölpchensee: So könnten ihn die Wolffsohns gesehen haben. © Boris Buchholz

Die Kurzfassung lautet: Die Behörden verweigerten eine zusätzliche Bebauung des Grundstücks oder Veränderungen an den bestehenden Gebäuden mit dem Verweis auf „vorbereitende Bauleitpläne“. Auf dem Areal sei eine öffentliche Grünfläche geplant, „damit das Ostufer des Stölpchensees der Nutzung durch die Allgemeinheit zu gegebener Zeit geöffnet werden kann“. Die Planungen seien noch nicht abgeschlossen, eine endgültige Bebauungsplanung fehle noch, hieß es 1956 aus dem Planungsamt. 68 Jahre später ist diese Grünfläche noch immer nicht geschaffen worden.

Brisant: Der Plan, am östlichen Ufer des Stölpchensees eine Grünfläche einzurichten, geht auf das Jahr 1937 zurück. Das damalige Tiefbauamt der NS-Bezirksverwaltung bezieht sich auf einen nicht näher spezifizierten „Wirtschaftsplanentwurf“. Es war eine Idee der Nazis, anstelle der Wohnbebauung einen Park anzulegen. Bis dahin war das gesamte Uferareal als Bauland ausgewiesen worden.

Kalkül im Amt

Die Wolffsohns standen vor einem Dilemma. Die Nutzung des Ufergrundstücks wurde immer schwieriger, es gab weder Heizung noch Warmwasser, Feuchtigkeit war in die Gebäude eingedrungen. Das Bezirksamt selber schätzte, dass die Sanierung bis zu 45.000 DM kosten würde. Selbst der nötige Bau einer Fäkaliensammelgrube und einer Kläranlage wurde von der Verwaltung erschwert. Wer die Vermerke aus dem Amt von 1957 liest, erkennt das Kalkül des Bezirks: „Vermutlich wird der Grundstückseigentümer Wolffsohn nach Erhalt der zu erwartenden Auflagen … bestrebt sein, sein Grundstück schnellstens loszuwerden und seine überhöhte Kaufpreisforderung dann in eine annehmbare umwandeln“, schrieb das Amt für Hochbau im Rathaus Zehlendorf damals.

Ein Waldweg führt zum ehemaligen Grundstück der Familie Wolffsohn. © Boris Buchholz

Schon 1956 hatte die Familie Wolffsohn dem Land Berlin ihr Grundstück zum Kauf angeboten. Das Bezirksamt schätzte den Grundstückswert auf maximal 90.000 DM. Die Wolffsohns forderten 200.000 DM. Die Gespräche stockten, verzögerten sich, lagen auf Eis. Das Grundstücksamt warnte, dass für die vermeintlich geplante Grünanlage kein Geld vorgesehen sei. Man solle besser mit dem Ankauf des Grundstücks noch warten. Den Verkauf des Grundstücks erlebte Karl Wolffsohn nicht mehr: Er starb im Dezember 1957. Erst 1965 war der Verkauf unter Dach und Fach – der Kaufpreis betrug 264.580 DM. Derweil war die gewünschte Nutzung des Grundstücks als „Grünfläche“ auf Senatsebene schon zum „Waldgebiet“ geworden.

Messen mit zweierlei Maß

Erst die Bedingungen erschweren, dann um den Kaufpreis feilschen: Dass das Amt am Seeufer auch anders handeln konnte, zeigt der Umgang mit einem direkten Nachbarn der Wolffsohns. Der Besitzer des Grundstücks Kohlhasenbrücker Straße 4 wollte im Jahr 1958 seine Veranda in einen Wintergarten umbauen. Auch dieses Grundstück liegt auf der vermeintlich späteren Grünfläche. Er stellte einen Bauantrag – der per Ausnahmegenehmigung bewilligt wurde. Als Begründung führte das Tiefbauamt an, beim Hausbau 1927 sei davon ausgegangen worden, dass das Grundstück „nicht in einer öffentlichen Grünfläche lag“.

Blick von der Hubertusbrücke zum Stölpchensee: Das Grundstück der Wolffsohns befand sich rechts an der Einmündung des Kanals in den See. © Boris Buchholz

Gleiches hätte auch für das Wolffsohn-Grundstück gelten müssen – doch für die Wolffsohns galten anscheinend andere Regeln. Eine Ausnahmegenehmigung sei seitens des Bezirksamts, so das Gutachten, in der Causa Wolfssohn „nicht einmal intern erwogen“ worden.

Das Motiv, warum sich die Bezirksverwaltung in der Causa Wolffsohn eher repressiv als lösungsorientiert verhielt, konnte Professor Brechenmacher in seinem Gutachten nicht ermitteln. Dass sich die Vorgänge für die Familie Wolffsohn wie eine „zweite Arisierung“ angefühlt hätten, vermutet er. Jedoch könne nach Einsicht der Akten im Wortsinn von einer „zweiten Arisierung“ nicht gesprochen werden. Denn das würde ein antisemitisch motiviertes, zielgerichtetes Handeln voraussetzen. „Für ein solches Handeln, … liegen keine Belege in den bisher durchgesehenen Akten des Bezirksamtes Zehlendorf, des Landesarchivs Berlin und des Nachlasses Karl Wolffsohns vor“, so der Gutachter.

Mauerreste im Wald: Hier stand einmal die Wolffsohn-Villa. © Boris Buchholz

Er schreibt in seinem Fazit weiter: „Eine in dieser Hinsicht denkbare Motivation etwa des NS-belasteten Bezirksbürgermeisters Willy Stiewe wird aus diesen Akten nicht greifbar.“ Gleichwohl gibt er aber zu bedenken, dass etwaige judenfeindliche Akteure sicherlich bemüht gewesen wären, den „Niederschlag in den Akten“ ihrer Motive zu vermeiden.

Heftige Kritik am Bezirksamt

Auch wenn nach aktueller Erkenntnis kein Antisemitismus im Bezirksamt Zehlendorf nachzuweisen ist, seien Karl Wolffsohn und seine Familie „durch eine Art ‚langen Arm’ des untergegangenen NS-Regimes ein weiteres Mal geschlagen worden“, schreibt Thomas Brechenmacher. Denn das Bezirksamt habe das Opfer der NS-Diktatur mit einer Grünflächen-Argumentation konfrontiert, die auf „einer durch das NS-Regime vorangetriebenen Bauleitplanung“ basiere.

Diese Verwaltung [war] nicht in der Lage, ihre Handlungsmaximen historisch zu sensibilisieren und zu hinterfragen. Historiker Thomas Brechenmacher

Zwar ist den Wolffsohns durch den Senator für Finanzen im Jahr 1965 für den „Planungsschaden“ eine Entschädigungssumme von 85.420 DM zugesprochen worden. Doch die der Familie gegenüber seitens des Bezirksamts an den Tag gelegte „historische Ignoranz“ sei mit der Zahlung nicht abgegolten, so der Historiker. „Diese Verwaltung [war] nicht in der Lage, ihre Handlungsmaximen historisch zu sensibilisieren und zu hinterfragen.“

Ein weiterer Beleg dafür findet sich im Gutachten auf Seite 18: 1963 schlug ein Sachbearbeiter aus dem Amt für Stadtplanung vor, die vom Senat bewilligte Entschädigung den Wolffsohns hintenrum wieder abzusprechen – im technischsten Behörden-Deutsch: „Bei der Kaufpreisbemessung wäre ein etwa anerkannter Planungsschaden … in Abzug zu bringen.“

Seit vergangenen Dezember weist eine Informationsstelle am Stölpchenweg auf das Schicksal der Wolffsohns und die Geschichte des Grundstücks hin. Die Grünanlage, die die Nazis 1937 dort planten, ist nicht in Sicht.