Wie sicher ist das CDU-Direktmandat? Im Berliner Südwesten könnte sich der Zieleinlauf bei der Bundestagswahl ändern

Thomas Heilmann (CDU), Ruppert Stüwe (SPD), Nina Stahr (Grüne) – so lautete der Zieleinlauf bei der Bundestagswahl 2021 im Wahlkreis 79, das ist der Bezirk Steglitz-Zehlendorf. Jetzt stehen sich die drei wieder auf dem Wahlzettel gegenüber: In 16 Wahlbezirken im Südwesten wird die Bundestagswahl am 11. Februar wegen Fehlern im Herbst 2021 wiederholt, 20.164 Wahlberechtigte sind an die Urnen gerufen. Zum Vergleich: Vor zweieinhalb Jahren haben 214.000 Steglitz-Zehlendorfer eine Wahlbenachrichtigung erhalten. Rund 20.000 Stimmen können also im Bezirk abgegeben werden – das könnte reichen, um für einen anderen Zieleinlauf zu sorgen.