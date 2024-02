„Wiederholte Wassereinbrüche, Sperrung droht“ Diese Bundesliga-Kegelhalle ist ein übler Sanierungsfall

„Bei uns regnet es rein“, meldeten die Kegler vom Spandauer SV letzten Herbst und meinten damit ihre Sporthalle am Lenther Steig in Berlin-Siemensstadt („… sonst können hier bald die Wasserfreunde spielen“). Diese Woche gibt es News aus dem Berliner Abgeordnetenhaus, denn Gummistiefel und Badehose auf der Kegelbahn sollten kein Dauerzustand sein - auch nicht in Berlin: Die Sporthalle steht 2024 offenbar weit oben auf der Sanierungsliste.