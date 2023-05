Wildes Camp am Berliner Hauptbahnhof Neue Bleibe für alle Bewohner gefunden

Für die Bewohner:innen eines Camps am sogenannten Geschichtspark an der Lehrter Straße konnte nun eine neue Bleibe gefunden werden. Die 70 Menschen ziehen in eine Unterkunft der ehemaligen Kältehilfe.

Mitte März hatte der Tagesspiegel über das wilde Camp am ehemaligen Zellengefängnis in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof berichtet. Anwohnende und die Kleingärtner einer angrenzenden Kolonie hatten sich seinerzeit an Senat und Bezirk gewandt, um „würdige Bedingungen“ für die Camp-Bewohner:innen fordern. Zudem wiesen sie auf unhaltbare hygienische Verhältnisse auf dem Gelände hin.

Offenbar kam so Bewegung in die Sache. Denn am heutigen Dienstag verkündete das Bezirksamt, dass der Umzug für die 70 Camp-Bewohner:innen „erfolgreich abgeschlossen werden“ konnte.

„In enger Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Ämtern des Bezirks und den sozialen Trägern Mingru Jipen e.V., dem AWO Kreisverband Berlin-Mitte e.V. und der Berliner Stadtmission“ konnte die Gruppe, zu der auch viele Kinder gehören, „Räume in der ehemaligen Unterkunft der Kältehilfe in der Gotenburger Straße 7-9 beziehen“, heißt es in einer Mitteilung des Bezirksamtes Mitte.

Mit der Umwandlung der ehemaligen Unterkunft der Kältehilfe in eine dauerhafte Bleibe weitet das Bezirksamt das Angebot ganzjährig aus. Die Fläche liegt teilweise auf Landeseigentum, teilweise auf Gelände der Deutschen Bahn. Auf dem Teilgrundstück, das der Bahn gehört, soll künftig der sogenannte Döberitzer Grünzug entstehen. Hierfür hat die landeseigene Grün Berlin GmbH einen Bauzaun um die zu gestaltende Fläche aufgestellt. Die Baumaßnahmen sollen voraussichtlich im kommenden Sommer beendet sein.